  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۲

تظاهرات کنندگان لندنی به کشتار شیعیان در پاکستان اعتراض کردند

تظاهرات کنندگان لندنی به کشتار شیعیان در پاکستان اعتراض کردند

جمعی از مردم لندن با برپائی تظاهرات در برابر ساختمان کمیسیون عالی پاکستان در این شهر در اعتراض به کشتار شیعیان، خواستار برقراری امنیت در این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز پاکستان، تظاهرات مردم لندن در اعتراض به کشتار شیعیان پاکستان از روز جمعه آغاز و تا روز شنبه ادامه داشت.

تظاهرات کنندگان خواستار برقرای امنیت و حکمفرما شدن قانون در اغلب نقاط پاکستان بودند.

در دو حادثه بمبگذاری در شهر کویته پاکستان که روز پنجشنبه هفته گذشته انجام گرفت، 86 نفر کشته و بیش از 120 نفر نیز زخمی شدند.

در همین رابطه روز گذشته نیز شهرهای مختلف پاکستان از جمله کویته صحنه تظاهرات شیعیان در اعتراض به وضعیت بد امنیتی بود.

شیعیان کویته اعلام کرده اند تا زمانیکه ارتش کنترل امنیت این شهر را برعهده نگیرد، شهدای خود را دفن نخواهند کرد.

یکی از رهبران شیعیان پاکستان نیز اعلام کرده که تا زمان برقراری امنیت، اعتراضات شیعیان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1789250

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