20 یتیم تحت پوشش کمیته امداد ایرانشهر صاحب حامی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی تراقویی اظهار داشت: در جلسه مدیریت کمیته امداد با رئیس شورای شهرستان و شهردار ایرانشهر حمایت 20 یتیم تحت پوشش کمیته امداد را تقبل کرده و قول همکاری همه جانبه در جهت رفع مشکلات خانواده های یتیمان را دادند.

افتتاح طرح دامداری کمیته امداد در شهرستان زهک

مدیر کمیته امداد زهک گفت: طرح دامداری کمیته امداد با اشتغالزایی 40 نفر در ایام الله دهه فجر در بخش جزینک شهرستان زهک به بهره برداری می رسد.

محمد رضا قنبری بیان داشت: یک واحد مسکونی نیز برای ایتام در بخش جزینک با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته امداد و کمک حامی یتیم مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی افزود: یک واحد مسکونی مددجویی نیز در حوزه طرح بهسازی روستایی با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال در بخش مرکزی شهرستان زهک آماده واگذاری در ایام الله دهه فجر است.

وی همچنین گفت: امسال 170 خانوار مددجوی زیر پوشش این نهاد در طرح نظام جامع آموزشی - تربیتی خانواده با رویکرد توانمندسازی مددجویان و ارتقای سطح آگاهی خانواده ها شرکت کردند.

مدیر کمیته امداد شهرستان زهک افزود: در این طرح کلاس های آموزشی برای آشنایی مددجویان با راه های مقابله با آسیب های اجتماعی، تقویت باورها و ارزش های دینی، تقویت مهر و محبت در درون خانواده به همراه بکارگیری مهارت های تربیتی به فرزندان و خوداشتغالی برگزار شد.

وی اظهار داشت: در همین راستا هفته گذشته به منظور ایجاد تعامل پلیس و مردم؛ یک دوره کلاس آموزشی ویژه خانواده های شرکت کننده در طرح نظام جامع آموزشی - تربیتی به منظور شناخت، کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی در محل مجتمع فرهنگی - تربیتی امام حسن مجتبی (ع) کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) زهک برگزار شد.

وی گفت: در این دوره آموزشی یک روزه که با همکاری یکی از کارشناسان دایره امور اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان زهک برگزار شد، درباره آسیب های اجتماعی بویژه اثرات سوء مصرف مواد مخدر و نقش مخرب و خانمانسوز آن در خانواده ‌ها و اجتماع، بحث و تبادل نظر شد.

توزیع 450 پرس غذای گرم در قالب طرح سلامتی امام زمان (عج) بین مددجویان کمیته امداد کنارک

مدیر کمیته امداد کنارک بیان داشت: 450 پرس غذای گرم در قالب طرح سلامتی آقا امام زمان(عج) بین ایتام و نیازمندان این شهرستان توزیع شد.

علی شهرکی گفت: در راستای اجرای طرح سلامتی آقا امام زمان(عج)، توسط یکی از حامیان خیر غذای گرم با ارزش 20 میلیون ریال تهیه و توزیع شد.

وی افزود: همچنین در 9 ماهه سالجاری مبلغ 829 میلیون و 606 هزار و 360 ریال به صورت نقدی و غیرنقدی توسط حامیان این کمیته جهت ایتام مساعدت شده است.