  1. عناوین کل
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

عباسی به مهر خبر داد:

برپایی نمایشگاه دائمی نسخ قدیمی در آستان مقدس قم/ وقف بیش از 60 نسخه خطی

برپایی نمایشگاه دائمی نسخ قدیمی در آستان مقدس قم/ وقف بیش از 60 نسخه خطی

قم - خبرگزاری مهر: مسئول واحد مخطوطات و نفایس کتابخانه آستان مقدس قم از برپایی نمایشگاه دائمی نسخ قدیمی کتابخانه آستان مقدس قم و و قف بیش از 60 نسخه خطی و سنگی به این کتابخانه خبر داد.

محمد عباسی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای احیا و تبیین وقف و نشان دادن آثار نفیس کتابخانه و آشنایی با واقفان نمایشگاه دائمی نسخ قدیمی در آستان مقدس قم بر پا شده است.

 وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری 45 نسخه چاپ سنگی، 13 نسخه خطی، سه نسخه چاپ سربی، یک نسخه دست نوشته و یک نسخه تصویر ازنسخ خطی به کتابخانه آستان مقدس قم وقف شده است. 
 
کتابخانه آستان مقدس اولین کتابخانه قفسه باز در قم
 
مسئول واحد مخطوطات و نفایس کتابخانه آستان مقدس با اشاره به اینکه کتابخانه آستان مقدس قم اولین کتابخانه عمومی قفسه باز در قم است عنوان کرد: کلیه کتاب های سنگی و سربی نفیس آستان مقدس در صورت درخواست مراجعه کنندگان، در اختیار آن ها قرار می گیرد.
 
وی ابراز داشت: در این نمایشگاه، انواع نسخ خطی قرآن، کتب جغرافیایی سال پنجم و ششم، نشریات، نقشه ها وعکس های قدیمی حرم مطهر حضرت معصومه (س) ، کتب خطی،  فلسفی، تاریخی، نحوی، صرفی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
 
عباسی تصریح کرد: نسخ ارائه  شده در این نمایشگاه دائما در حال تغییر و اضافه شدن است. 
 
وی اضافه کرد: این نمایشگاه صبح ها از ساعت 10 الی 11 و عصر ها از ساعت 18 الی 19 در معرض دید علاقه مندان قرار دارد.
 
کد مطلب 1796472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید