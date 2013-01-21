برپایی نمایشگاه دائمی نسخ قدیمی در آستان مقدس قم/ وقف بیش از 60 نسخه خطی

محمد عباسی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای احیا و تبیین وقف و نشان دادن آثار نفیس کتابخانه و آشنایی با واقفان نمایشگاه دائمی نسخ قدیمی در آستان مقدس قم بر پا شده است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری 45 نسخه چاپ سنگی، 13 نسخه خطی، سه نسخه چاپ سربی، یک نسخه دست نوشته و یک نسخه تصویر ازنسخ خطی به کتابخانه آستان مقدس قم وقف شده است.

کتابخانه آستان مقدس اولین کتابخانه قفسه باز در قم

مسئول واحد مخطوطات و نفایس کتابخانه آستان مقدس با اشاره به اینکه کتابخانه آستان مقدس قم اولین کتابخانه عمومی قفسه باز در قم است عنوان کرد: کلیه کتاب های سنگی و سربی نفیس آستان مقدس در صورت درخواست مراجعه کنندگان، در اختیار آن ها قرار می گیرد.

وی ابراز داشت: در این نمایشگاه، انواع نسخ خطی قرآن، کتب جغرافیایی سال پنجم و ششم، نشریات، نقشه ها وعکس های قدیمی حرم مطهر حضرت معصومه (س) ، کتب خطی، فلسفی، تاریخی، نحوی، صرفی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

عباسی تصریح کرد: نسخ ارائه شده در این نمایشگاه دائما در حال تغییر و اضافه شدن است.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه صبح ها از ساعت 10 الی 11 و عصر ها از ساعت 18 الی 19 در معرض دید علاقه مندان قرار دارد.

