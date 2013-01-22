22 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان تهران برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن پس از جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران اظهار داشت: نمایشگاههای بهاره استان تهران در آستانه نوروز از 25 بهمن الی 21 اسفند کالاهای ضروری مردم را به صورت نامحدود و با قیمت مصوب، عرضه می کنند.

وی ادامه داد: بیش از پنج هزار و 600 غرفه برای نخستین بار در نمایشگاه های بهاره استان محصولات خود را در آستانه عید نوروز به مردم عرضه می کنند که تنوع کالا و میزان نیاز مردم به این کالاها در نمایشگاههای بهاره استان تهران مورد توجه قرار گرفته است.

تمدن در ادامه از ذخیره سازی گوشت قرمز و سفید در استان تهران خبر داد و گفت: به دلیل افزایش تقاضای مردم به این محصولات، ذخیره سازی مناسبی در این محصولات انجام شده است.

پساب های تصفیه خانه ری به دشت ورامین و پاکدشت منتقل می شود

همچنین استاندار تهران در پانزدهمین جلسه طرح توسعه کشاورزی استان تهران گفت: 278 میلیون مترمکعب از پساب های تصفیه خانه ری به زمین های کشاورزی شهرستان های ورامین و پاکدشت انتقال پیدا می کند.

وی افزود: طول این لوله کشی به میزان 36 کیلومتر و با اعتباری بیش از 160 میلیارد تومان در دست اجراست و در این جلسه، شرکت آب منطقه ای تهران متعهد شده تا یک ماه آینده عملیات اجرایی این طرح را شروع کند.

تمدن با بیان اینکه بیش از 24 هزار و 400 کیلومتر از اراضی تحت پوشش این طرح قرار می گیرد، افزود: با اجرای این طرح سالانه 67 میلیارد تومان درآمد اقتصادی ایجاد می شود و شرکت آب منطقه ای تهران از طریق فروش اوراق مشارکت می تواند با مشارکت سرمایه مردم این طرح را اجرایی کند.

استاندار تهران ادامه داد: پروژه های مختلف کشاورزی در قالب طرح توسعه کشاورزی استان در دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد و طرح کشت گل محمدی در شهرستان های فیروزکوه و دماوند از طرح های مهمی است که در ایام دهه فجر افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه شهروندان تهرانی به دلیل نبود زمین کشاورزی در شهر تهران می توانند در شهرستانهای استان تهران تقاضای زمین کشاورزی کنند، گفت: شهروندان ساکن شهر تهران که حایز شرایط طرح توسعه کشاورزی هستند، می توانند برای کار و تولید در بخش کشاورزی تقاضای زمین و امکانات کنند و فارغ التحصیلان بیکار در رشته کشاورزی در اولویت این طرح هستند.

تمدن اضافه کرد: طرح خود اتکایی و افزایش تولید گوشت قرمز سالانه به میزان هفت هزار و 500 تن در استان تهران از دیگر مصوبه های مهم این جلسه است.