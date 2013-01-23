فرهنگستان علوم ایران بر تقویت ریاضی جامعه تأکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح سمینار تخصصی آنالیز هارمونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: فرهنگستان علوم ایران تصمیم دارد که ریاضی جامعه را تقویت کند.

وی افزود: ریاضی از نظر اجتماعی در موقعیت خوبی نیست و بسیاری از دانشجویان ریاضی بسیار ضعیف هستند، در سال 2000 حرکات خوبی برای تقویت ریاضی کشور شد، اما انجمن به اهداف خود نرسید، زیرا مسئولان بعدی اعتقادی به احقاق آن اهداف نداشتند، به همین دلیل اهداف انجمن ریاضی عقیم ماند.

رئیس انجمن ریاضی کشور اضافه کرد: باید در جهت تقویت ریاضی کشور حرکت کنیم، زیرا اگر علوم پایه ضعیف باشد علومی که بر پایه این علم استوار هستند، نیز ضعیف می‎مانند و پیشرفت نمی‎کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور در فرهنگستان علوم کشور ایجاد می‎شود و این احساس مسئولیت در مسئولان ایجاد شده است که ریاضی کشور را تقویت کنند، گفت: این انجمن برای نفوذ بیشتر سعی دارد دوره های تخصصی بیشتری برگزار کند، به عنوان مثال کمیته‎های امور بین الملل برای ارتباط با دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور و همچنین دانشگاه‎های سراسر جهان تشکیل می‎دهیم.

دهقان افزود: انجمن ریاضی ایران به رتبه 4 ارتقا پیدا می‎کند، اما این انجمن جایی برای اقامت حتی به مدت یک روزه ندارد.

به گزارش مهر، در این سمینار همچنین از دکتر محمد علی پور عبدلله استاد ریاضی و پژوهشگر علم ریاضی که هم اکنون در بستر بیماری است، تقدیر شد.

سمینار تخصصی آنالیز هارمونیک 4 و 5 بهمن با حضور اساتید و اعضای هئیت علمی دانشگاه‎های صنعتی سراسر کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‎شود.