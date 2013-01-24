رئیس زندان شهرستان تفرش معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست زندان های استان مرکزی در آیین تودیع و معارفه رئیس زندان شهرستان تفرش صبح روز پنجشنبه ضمن اشاره به ضرورت وجود زندان در چرخه اجتماعی جامعه گفت: زندان ضرورت بلافصل هر جامعه حتی با نامطلوب و ناپسند بودن نام و آوازه آن در افکار عمومی است.

خشایار جمشیدی، وظیفه اصلی سازمان زندانها را به عنوان یکی از دستگاههای قضایی کشور، نگهداری مجرمان و اجرای احکام قضایی و سپس اصلاح و تربیت مجرمان عنوان و تصریح کرد: با توجه به محدودیت ها و تنگناهای موجود از نظر فضای فیزیکی و کمبود امکانات، کار اصلاحی و تربیتی در زندانها با جدیت در حال اجرا است.

رضا مؤذن به عنوان رئیس جدید زندان تفرش منصوب و از خدمات غفاری رئیس سابق زندان این شهرستان تقدیر به عمل آمد.