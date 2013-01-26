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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

سیفی:

میدان تره بار یزد 14 بهمن در محل جدید استقرار می یابد

میدان تره بار یزد 14 بهمن در محل جدید استقرار می یابد

یزد - خبرگزاری مهر: فرماندار یزد گفت: میدان تره بار یزد که هم اکنون در میدان شهدای محراب مستقر است تا 14 بهمن ماه به طور کامل به محل جدید منتقل می شود.

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میدان تره بار فعلی به دلیل واقع شدن در یکی از مناطق پرتردد شهر یزد، بار ترافیکی بسیار ایجاد می کند و برای رفع این مشکل، میدان میوه و تره بار به محل دیگری انتقال یافت.

وی افزود: بخشی از این میدان قبلا انتقال داده شده بود اما تعدادی از غرفه ها هنوز در محل قدیمی باقی مانده است که تا 14 بهمن به طور کامل منتقل می شود.

سیفی یادآور شد: فاز یک و دو این میدان بهره برداری شده بود و با انجام قرعه کشی در اختیار غرفه داران قرار گرفت و فاز 3 آن نیز 14 بهمن بهره برداری می شود.

به گزارش مهر، میدان جدید در مجاورت جاده کنارگذر یزد - تفت قرار دارد.

کد مطلب 1800373

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