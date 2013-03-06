راه اندازی جایگاه موقت عرضه میوه و تره بار در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهران احمدی با اعلام اینکه این جایگاه موقت با هدف تامین رضایت شهروندان و فراهم کردن امکان دسترسی آسان تر آنها برای خریدهای نوروزی راه اندازی شده است، گفت: این جایگاه موقت عرضه میوه و تره بار در خیابان پادگان ولیعصر(عج)، میدان سپاه، خیابان بوشهر، نبش صادقین واقع شده و پس از اتمام عملیات بهسازی از پانزدهم اسفندماه به مدت یک ماه راه اندازی می شود.

وی افزود: در این بازار میوه و تره بار تا 15 فروردین به مدت یک ماه فقط میوه و تره بار عرضه می شود.

احمدی تاکید کرد: در میدان میوه و تره بار شهید علی اکبری نیز خشکبار به نرخ دولتی عرضه می شود.

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 7 همچنین از شستشو و رنگ آمیزی کیوسک های منطقه در قالب طرح استقبال از نوروز خبر داد و گفت: 82 کیوسک در سطح منطقه 7 وجود دارد که عملیات شستشو و رنگ آمیزی آنها از پانزدهم اسفند ماه جاری آغاز می شود و تا سی ام اسفند ماه ادامه می یابد.