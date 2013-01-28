به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید نماینده شهرستان‌های دیلم، بوشهر و گناوه در مجلس از شهرستان دیلم اظهار داشت: از سال 81 تا 91 روند افزایشی علل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را نتوانسته‌ایم کند کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در بهترین شرایط تکنولوژی‌ها و تجهیزات پزشکی بیش از 25 درصد بیشتر نمی‌توانند در سلامت مردم موثر باشند.

وی افزود: ما برای کاهش بار مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی چاره‌ای جز تغییر شیوه زندگی مردم و اصلاح فرهنگ سلامت مردم نداریم.

دکتر خواجه‌ئیان گفت: انجام اصلاحات در وزارتخانه، تدوین قوانین و افزایش ضریب محرومیت می‌تواند باعث جذب بیشتر پزشکان در این استان شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر مدیریت درستی در منابع داشته باشیم می توانیم حق مردم را بهتر ادا کنیم و به این سمت حرکت کنیم که سیاست‌هایمان را مبتنی بر شواهد کنیم.

در این بازدید عبدالکریم جمیری به همراه تیم کارشناسی از بیمارستان دیلم و دو مرکز بهداشتی درمانی حضرت فاطمه(س)دیلم و شهید حسینی زاده امام حسن بازدید کردند و نقاط ضعف و قوت در حوزه بهداشت و درمان شهرستان را بررسی کردند.

در ادامه این بازید رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیلم گزارشی از روند شکل گیری بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم را ارائه کرد و مشکلات و پیشنهادات حوزه بهداشت ودرمان شهرستان را به سمع و نظر نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم در مجلس و مسئولان دانشگاه رساند.

دراین بازید چهارساعته معاون درمان، معاون بهداشتی، معاون آموزشی دانشگاه، معاون فرماندار و جمعی از کارشناسان حوزه درمان استان نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم را همراهی می کردند.