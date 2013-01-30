ارتقای فعالیت های قرآنی در بیجار/حلقه های تفسیر قرآن کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در این رابطه اظهار داشت: خوشبختانه فعالیت های قرآنی شهرستان نسبت به سال های گذشته از روند رو به رشدی برخوردار بوده است.

وی به اجرای طرح قرآنی به صورت هفتگی در خانه ها اشاره کرد و افزود: طرح جلسات قرآنی خانگی از طرح های نو در بحث نشر و ترویج و فراگیری قرآن کریم ویژه خانواده است که در شهرستان بیجار اجرا می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار با تاکید بر سرلوحه قرار دادن مفاهیم قرآن کریم در زندگی روزمره ادامه داد: درک مفاهیم و عبور از مسیر قرآن، هدایت، سربلندی و شکوفایی جامعه را به دنبال دارد.

حجت الاسلام مختاری نیا با بیان اینکه نقش ارزنده قرآن در جامعه اسلامی برای رسیدن به سعادت و کمال انسانی موثر و غیر قابل انکار است، یادآور شد: جامعه نیز نسبت به مسائل قرآنی باید پیشگام باشد.

برگزاری محفل ختم قرآن کریم در بیجار

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به همت این اداره مراسم محفل انس با قرآن کریم در بیجار برگزار شد.

حجت الاسلام مختاری نیا اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ دینی و قرآنی مراسم نورانی محفل انس با قرآن ویژه بانوان در شهرستان بیجار برگزار شد.

وی افزود: این محفل ویژه بانوان شهرستان است که به صورت هفتگی در منازل قرآن آموزان برگزار می شود.

برگزاری کلاس حلقه های تفسیر موضوعی قرآن کریم

حجت الاسلام مختاری نیا در ادامه سخنان خود از تشکیل حلقه های تفسیر موضوعی قرآن کریم همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در سطح مساجد شهرستان خبرداد.

وی بیان کرد: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر تعداد پنج حلقه تفسیری قرآن کریم در مساجد روستاهای بیجار برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار یادآور شد: این کلاس ها دو روز در هفته با حضور خواهران و با بهره مندی از اساتید قرآن در سطح مساجد روستا های تابعه بیجار برگزار می شود.

حجت الاسلام مختاری نیا با اشاره به اهداف این طرح گفت: آشنایی بیشتر مردم با قرآن و دستورات آن، تفکر و تدبر در قرآن و همچنین پیاده کردن دستورات قرآن در زندگی مردم از اهداف طرح تفسیر قرآن کریم در شهرستان است.