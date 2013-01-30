152 طرح تحقیقاتی در دانشگاه آزاد قوچان به اتمام رسید

مهدی وطن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهبرد اصلی دانشگاه آزاد قوچان در هزاره سوم تبدیل این واحد به دانشگاه کارآفرین و گسترش رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی است.

وی ادامه داد: این واحد دانشگاهی هم اکنون با 5 هزارو 600 دانشجوی فعال در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و 120 عضو هئیت علمی تمام وقت اکثرا با مدارج علمی دکترای تخصصی و 150 عضو هئیت علمی مدعو در مسیر توسعه و تولیدات علمی گام های موثری برداشته است و در حال ارتقاء پلکانی سطح آموزشی اساتید از مربی به استادیاری و از استادیاری به دانشیاری هستیم تا زمینه های ایجاد مقاطعع تحصیلات تکمیلی و دکترای تخصصی در این واحد دانشگاهی آماده شود.

وی با اشاره به امضاء تفاهم نامه و قراردادهایی با پارک علم و فناوری خراسان رضوی و شمالی و پژوهشکده نوح نبی (ع) وزارت دفاع تصریح کرد: از تمامی پایان نامه ها با اولویت های پژوهشی در مقاطع کارشناشی ارشد و دکترا حمایت کرده و پس از رسیدن به مرحله تولید از دانشجویان خریداری می کنیم تا دانشجویان آمادگی لازم برای ورود به عرصه های تولید و کار را از مسیر پژوهش کسب کنند.

رئیس دانشگاه آزاد قوچان گفت: این واحد دانشگاهی با تجهیز آزمایشگاه های تخصصی و کارگاهی که در سطح دانشگاه های استان کم نظیر و بی نظیر بوده و با بهره گیری از کتابخانه ای با 55 هزار جلد کتاب، سوله ورزشی با زیربنای 8 هزارو 300 مترمربع، مسجد امام رضا(ع) که یکی از زیباترین مساجد دانشگاه های آزاد کشور است پتانسیل های بسیار برجسته ای برای تبدیل شدن از واحد بسیار بزرگ به واحد دانشگاهی جامع را داراست.