اولتیماتوم سرمربی تیم ملی تکواندو به مدعیان/ همه باید در مسابقات شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادوار گذشته رقابتهای انتخابی تیم ملی فاکتوری به نام معافیت وجود داشت و برخی مدال آوران و ملیپوشان با استفاده از این پارامتر، بدون حضور در مرحله اول انتخابی که سختترین مرحله مسابقات بود، جواز حضور در اردوی تیم ملی را بدست میآوردند.
اما کادر فنی جدید تیم ملی هیچگونه اولویتی برای تکواندوکاران قائل نشده و به صراحت عنوان داشته است که همه مدعیان پوشیدن پیراهن تیم ملی باید در رقابتهای انتخابی تیم ملی به میدان بروند.
مرتضی کریمی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پیش از این برخیها تحت عنوان ملیپوش در مرحله نخست مسابقات حضور پیدا نمیکردند و در مراحل بعد با پشت سر گذاشتن تمرینات خوب و استراحت کامل به دیدار نفراتی میآمدند که از حضور در مسابقات انتخابی خسته و آسیب دیده به اردو راه پیدا کردهاند.
وی افزود: بنای اصلی کار ما انتخابی تیم ملی با ترکیبی از جوانان با آتیه است. به همین دلیل به تمام مدعیان اعلام کردهایم تنها راه حضور در اردوی تیم حضور در مسابقات انتخابی است. از همین جا نیز یکبار دیگر اعلام میکنم هر تکواندوکاری که مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی است، باید روزهای شنبه و یکشنبه در این مسابقات شرکت کند.
سرمربی تیم ملی تکواندو ایران در مورد ملیپوشان آسیب هم اظهار داشت: وقتی یک تکواندوکار آسیب دیده است، نمیتوانیم روی او سرمایه گذاری کنیم. همانطور که اعلام کردم بنای اصلی ما انتخاب جوانان است. آسیب دیدهها اول باید مشکل خود را رفع کنند، بعد در خصوص حضور در اردوی تیم ملی ادعایی داشته باشند.
کریمی در مورد محمد باقری معتمد گفت: با محمد صحبت کردم، او قرار است از فروردینماه تمرینات خود را آغاز کند. اگر ببینیم شرایط حضور در اردو و کمک به تیم ملی را دارد ،حتما از وجود او استفاده خواهیم کرد.
طبق اعلام کادر فنی تیم ملی رقابتهای انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی و بازیهای کشورهای اسلامی شنبه و یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
نظر شما