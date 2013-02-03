به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوازدهمین دوره جایزه ادبی شهید حبیب‌غنی‌پور صبح امروز یکشنبه 15 بهمن در مسجد جواد الائمه (ع) برگزار شد.

در این نشست خبری، محمد ناصری دبیر این جشنواره در سخنانی با اشاره به اختتامیه این دوره از این جشنواره در چهاردهم اسفند ماه سال جاری گفت: در فرصت یک ماه آینده برای بحث اطلاع رسانی جشنواره روی پایگاه اینترنتی جشنواره با نام www.habibghanipoor.ir متمرکز می‌شویم و از رسانه‌ها نیز برای فعال کردن این پایگاه همکاری می‌خواهیم و در مراسم اختتامیه نیز ار برترین خبرنگارانی که در این زمینه با جشنواره همکاری کرده باشند تقدیر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به خاستگاه مسجدی این جشنواره گفت: مهم‌ترین وجه تفاوت ما با سایر جشنواره‌ها در کنار این خاستگاه، مردمی بودن جشنواره است و تاکید داریم که کیفیت اثر برای جایزه ما مهم‌تر از کمیت اثر است.

ناصری افزود: جشنواره در موضوع خرید کتاب نهایت دقت و وسواس را به خرج داده و تمام آثار داستانی منتشر شده در سال 90 را خریداری و داوری کرد که این موضوع در کمتر جشنواره مشابهی رخ خواهد داد. همچنین به منظور شفافیت در امر داوری امسال یکی از اهالی رسانه در جلسات داوری حاضر بود و گزارشی از نشست‌های داوری تهیه کرد که به تدریج در سایت جشنواره و در نهایت در کتاب آن منتشر خواهد شد تا همه مخاطبان جشنواره با نقطه نظر داروان آن درباره ادبیات ایران در سال 90 آشنا شوند.

دبیر دوازدهمین دوره جایزه ادبی شهید غنی‌پور ادامه داد: اصل مهم در انتخاب آثار برگزیده جشنواره نسبت آثار با انقلاب اسلامی، شهید و فرهنگ شهادت است که در آثار برگزیده امسال به خوبی مشاهده خواهد شد. همچنین کتاب جشنواره نیز امسال با سردبیری ابراهیم زاهدی مطلق منتشر می‌شود که اثری متفاوت با سایر آثار منتشر شده در سال‌های گذشته خواهد بود و به سه شکل کاغذی، الکترونیکی و نسخه pdf در سایت جشنواره قابل دسترسی خواهد بود.

ناصری در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره نسبت این جشنواره با نهادهایی چون حوزه هنری گفت: حوزه هنری می‌تواند خود را فرزند مسجد جواد‌الائمه (ع) بداند، ولی جریان این مسجد فرزند حوزه هنری نیست. برخی از بنیانگذاران حوزه هنری خودشان از بچه‌های این مسجد هستند و تیمی از فعالیت فرهنگی این مکان بودند که حوزه را به جلو بردند.

معنای حقیقی جشنواره ادبی مردمی

وی افزود: در سال اولی که این جشنواره برگزار شد، خرج آن از طریق کمک‌های مردمی جمع شد که در مراسم اختتامیه مردم محل و حاضران در جشنواره داخل ظرفی که برای این منظور اختصاص یافته بود، ریختند، بعدها سایر نهادها از ما خواستند که به نوعی در برگزاری این جشنواره به ما کمک کنند و ما هم پذیرفتیم چون این موضوع را وظیفه آنها می‌دانستیم.

ناصری ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه دارد که به جشنواره ما و سایر جریان‌های فرهنگی انقلاب اسلامی کمک برساند، اما شما به عنوان اهالی رسانه می‌توانید از آنها مطالبه کنید که تا به حال تا چه اندازه به این موضوع اهمیت داده‌اند. این جایزه ادبی همیشه به حمایت‌های مردمی و خانواده شهدا از خود افتخار کرده و در ادامه نیز همینطور خواهد بود. در همین راستا جوایز جشنواره نیز هر سال بسته به دارایی جشنواره متغیر بوده است، گاهی چند سکه و گاهی یک سکه و گاهی هم وجه نقد و حتی یک سال که هیچ کدام از این موارد مهیا نبود، چفیه‌ای متبرک از کربلای معلا به برگزیدگان اهدا شد و به همین خاطر است که بسیاری از برگزیدگان این جشنواره هدیه نقدی آن را به خود جشنواره بازمی‌گردانند.

وی افزود: اگر همه نهادهای فرهنگی ایران هم بگویند که دیگر وظیفه‌شان را انجام داده‌اند و از جشنواره حمایت نمی‌کنند، ما کار خودمان را خواهیم کرد و هدیه‌مان نمادی از مسجدمان خواهد بود تا همه تفاوت‌های این جشنواره را با سایر جشنواره‌ها بفهمند و متوجه شوند که کار مردمی به معنی واقعی چیست.

آغاز به کار پایگاه اینترنتی شورای نویسندگان

در ادامه این نشست خبری، ابراهیم زاهدی مطلق نیز در سخنانی از طراحی و آغاز به کار پایگاه اینترنتی شورای نویسندگان مسجد جواد‌الائمه (ع) از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: این پایگاه اینترنتی با هدف گردهم‌ آمدن و ایجاد ارتباط میان نویسندگان مسجد و نیز نویسندگانی از این دست در تمام دنیا طراحی شده است.

همچنین محمدعلی ‌قربانی، مسئول خرید آثار برای داوری در این جشنواره در این نشست خبری با اشاره به مصائب این کار گفت: امسال و برای خرید آثار جدای از حضور من و سه نفر از دوستان در تمام روزهای نمایشگاه بین‌المللی کتاب و خرید نقدی کتاب، با بیش از 9900 ناشر در سراسر ایران برای دریافت اثر تماس گرفتیم و به جز دو ناشر تمام کتاب‌ها به صورت نقدی خریداری شد.