هنرمند پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان شمالی تجلیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حصاری گفت: این جشنواره در بخش های سنتی محلی و آواز جمعی در چهار موضوع آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار، سبک زندگی و خانواده برگزار می شود که در آن 13 گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی تجلیل از موسیقی دانان برجسته و تأثیرگذار در روند پیشرفت و تعالی موسیقی ملی ایران، معرفی آثار موسیقیایی مرتبط با موضوع جشنواره و فراهم کردن بستر مناسب برای رقابت و همکاری موسیقی دانان این عرصه را از اهداف برپایی این جشنواره عنوان کرد و اظهارداشت: سهراب محمدی، از جمله هنرمندان موسیقی مقامی استان نیز در این جشنواره به دلیل فعالیت گسترده در موسیقی انقلاب مورد تقدیر قرار می گیرد .

حصاری افزود: این هنرمند موسیقی مقامی از بخشی های شهرستان مانه و سملقان است که اجرا و نمایش بیش از 40 سرود انقلابی را در کارنامه فعالیت خود دارد و نخستین سرود انقلابی را با نام "شهید جان روح ته شاد" سروده و ارائه ;کرده است.

وی تصریح کرد: در این جشنواره که هجدهم تا بیستم بهمن ماه سال جاری به میزبانی استان لرستان برگزار می شود 130 هنرمند موسیقی در آن شرکت داشته که گروه موسیقی"هرای" به سرپرستی "رحیم رضایی" از جمله راه یافتگان به این جشنواره است.

