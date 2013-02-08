احتمال برگزاری نشست کارگران با سرپرست جدید وزارت کار

به گزارش خبرنگار مهر، با استیضاح جنجالی عبدالرضا شیخ الاسلامی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته جاری و انتصاب اسدالله عباسی، معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه به سرپرستی، برخی گروه های کارگری تلاش‌هایی را برای دیدار با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده اند.

به نظر می رسد با تومه به قرار داشتن در آستانه پایان سال جاری و برگزاری نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر، یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی نمایندگان کارگری با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسابل مربوط به دستمزد باشد.

طی روزهای اخیر که از انتصاب عباسی به سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گذرد، وی به عنوان رئیس شورای عالی کار تاکنون اظهارنظری درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و یا احتمالا تغییر در سیاست های این وزارتخانه برای برگزاری چانه زنی ها با کارگران و کارفرمایان، نداشته است.

یک مقام مسئول کارگری کشور در گفتگو با مهر، اعلام کرد: برای دیدار با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیان برخی دیدگاه ها و همچنین درخواست‌ها به دنبال تعیین یک فرصت هستیم.

وی خاطر نشان کرد: دو موضوع اصلاح قانون کار و لایحه دولتی ارسال شده به مجلس از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موضوع مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از مهم ترین مباحثی است که در صورت برگزاری نشست با عباسی مطرح خواهد شد.