  1. اقتصاد
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

احتمال برگزاری نشست کارگران با سرپرست جدید وزارت کار

احتمال برگزاری نشست کارگران با سرپرست جدید وزارت کار

یک مقام مسئول کارگری کشور از احتمال برگزاری نشست مشترک با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون مسایل روز کارگران مانند تعیین حداقل دستمزد 92 و اصلاح قانون کار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استیضاح جنجالی عبدالرضا شیخ الاسلامی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته جاری و انتصاب اسدالله عباسی، معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه به سرپرستی، برخی گروه های کارگری تلاش‌هایی را برای دیدار با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده اند.

به نظر می رسد با تومه به قرار داشتن در آستانه پایان سال جاری و برگزاری نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر، یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی نمایندگان کارگری با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسابل مربوط به دستمزد باشد.

طی روزهای اخیر که از انتصاب عباسی به سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گذرد، وی به عنوان رئیس شورای عالی کار تاکنون اظهارنظری درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و یا احتمالا تغییر در سیاست های این وزارتخانه برای برگزاری چانه زنی ها با کارگران و کارفرمایان، نداشته است.

یک مقام مسئول کارگری کشور در گفتگو با مهر، اعلام کرد: برای دیدار با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیان برخی دیدگاه ها و همچنین درخواست‌ها به دنبال تعیین یک فرصت هستیم.

وی خاطر نشان کرد: دو موضوع اصلاح قانون کار و لایحه دولتی ارسال شده به مجلس از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موضوع مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از مهم ترین مباحثی است که در صورت برگزاری نشست با عباسی مطرح خواهد شد.

کد مطلب 1811174

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