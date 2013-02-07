مدیر اجرایی گهر منصوب شد/ محمدرضا خروطی: با هدف بقای گهر در لیگ آمدم

محمد رضا خروطی مدیر اجرایی جدید تیم گهر دورود پس از انتصاب در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسات هماهنگی با کادر فنی و برنامه های حمایتی در ادامه فصل برای بقا گهر در لیگ برتر خبر داد.

وی گفت: قبلا به همراه آقای هدایتی به دورود سفر کرده و از نزدیک با مردم خونگرم و با فرهنگ دورود دیدار کرده بودم و تمامی برنامه های ما در راستای موفقیت گهر برای بقا در لیگ برتر و خدمت به مردم دورود و استان لرستان است.

خروطی عنوان کرد: هدف آقای هدایتی همواره کمک به فوتبال بوده و این بار هم با این نیت حمایت باشگاه گهر را در پیش گرفته است.

مدیر اجرایی جدید باشگاه گهر دورود همچنین گفت: امروز همراه با آقای هدایتی سر تمرینات تیم حاضر شدیم و بیست درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی باشگاه را پرداخت کردیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه نفرات تیم بسیار با انگیزه و مصمم هستند تا بتوانند در ادامه نتایج خوبی را بگیرند و زمینه بقا باشگاه در لیگ برتر را فراهم کنند.

خروطی تصریح کرد: با درایتی که از آقای مایلی کهن سراغ دارم مطمئن هستم که با حمایت های آقای هدایتی این تیم می تواند در لیگ بماند کما این که تیم گهر از زمان آمدن آقای مایلی کهن روند رو به رشدی را پیش رو گرفته است.

وی افزود: طی روزهای آینده جلسه ای را با آقای مایلی کهن برگزار خواهیم کرد تا برنامه های آینده باشگاه را هم بررسی کنیم.

مدیراجرایی باشگاه گهر همچنین در مورد تیم جوانان گهر گفت: خوشبختانه تیم جوانان ما شرایط بسیار خوبی را برای صعود به لیگ برتر دارد و در آینده شرایط این تیم را هم بررسی می کنیم تا بتوانیم تا حد امکان از جوانان گهر حمایت کنیم چرا که سیاست های ما به همراه آقای هدایتی همین است.

وی در پایان یادآور شد: ما تمام تلاشمان را برای موفقیت گهر خواهیم کرد و از تمامی مسئولین استان، رسانه ها و مردم با فرهنگ دورود انتظار داریم که در این راه ما را یاری کنند.