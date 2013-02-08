به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون ترکاشوند با اشاره به راهپیمائی یوم الله 22 بهمن، اظهار داشت: به دلیل حضور پرشور مردم متدین و انقلابی استان قم در مراسم مذکور طرح‌های ترافیکی در سطح استان اجرا می‌شود.



وی با توجه به اینکه آغاز راهپیمائی از ساعت 9 صبح و از محل میدان مطهری معین شده است، از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در روز یکشنبه 22 بهمن خبر داد و افزود: مسیرحرکت از خیابان اراک، پل حجتیه، تقاطع حجتیه، تقاطع شهدا، خیابان ارم به سمت حرم مطهرحضرت فاطمه معصومه(س) می‌باشد.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: از ساعت 24 روز شنبه 21 بهمن‌ماه توقف هرنوع وسیله در محل تجمع و مسیرهای عبور ممنوعیت داشته و در صورت پارک با جرثقیل به محل دیگری منتقل می‌شود.



وی ادامه داد: روز یکشنبه 22 بهمن‌ماه از ساعت 7 صبح محدودیت تردد در محل‌های ذیل برقرار می‌شود: از سه راهی چهارمردان به طرف خیابان ارم - از میدان روح الله به تقاطع شهدا - ازمیدان جانبازان به طرف تقاطع شهدا - از تقاطع شهید مصطفی خمینی به طرف تقاطع حجتیه - ازپل نیروگاه (زیرپل و راستگرد روی پل) به طرف خیابان اراک - ازچهار راه غفاری به طرف سه راهی خورشید - از پل شهید رجائی به میدان شهید مطهری - از پل علیخانی به طرف میدان مطهری - از میدان سعیدی به طرف خیابان امام - از چهارراه غفاری به طرف میدان مطهری - از تقاطع عماریاسر-آذر به سمت سه راه بازار - از میدان جهاد به سمت چهارراه بازار-کلیه کوچه های منتهی به خیابان ارم و خیابان شهداء(صفائیه)



اطلاعیه فرماندهی انتظامی استان قم بمناسبت یوم الله 22 بهمن



فرماندهی انتظامی استان قم بمناسبت دهه فجر و راهپیمائی 22 بهمن، ‌طی اطلاعیه ای دهه مبارک فجر را یاد آور حماسه پرشکوه مردم مظلوم و ظلم ستیز اسلامی، به رهبری امام خمینی(ره) در مقابله با رژیم ستم شاهی خواند.



بخش دیگر اطلاعیه حاکی است، فرماندهی انتظامی استان از مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار استان قم دعوت کرد همانند سنوات گذشته در راهپیمایی دشمن شکن سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شرکت کنند.



در ادامه این اطلاعیه آمده پلیس استان قم،‌تمامی تلاش خود را در جهت برقراری نظم و امنیت راهپیمائی 22 بهمن بکار بسته و در این راستا، همگام با امت حزب الله و مطیع رهبری ضمن شرکت در راهپیمائی، تلاش خواهد کرد با ایجاد نظم و امنیت هر چه بیشتر فضای مناسبی را جهت هر چه باشکوه تر برگزار شدن همایش 22 بهمن فراهم نماید.



فرماندهی انتظامی استان قم با اتخاذ تمهیدات لازم ترافیکی و انتظامی، از شهروندان درخواست نمود به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر راهپیمائی 22 بهمن خدمتگزاران خود را در فرماندهی انتظامی استان قم را یاری نمایند.

