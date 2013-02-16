به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی "رستاک" در تازه‌ترین اجرای خود قطعاتی از موسیقی نوروزی را با مضمون بهار به زبان موسیقی مناطق مختلف ایران چون بوشهر، فارس، مازندران، موسیقی قشقایی، کرمانجی (کرد زبان‌های شمال خراسان) و ...روی صحنه می‌برد.

همچنین اجرای قطعاتی از آلبوم"سورنای نوروزی" اثری از این گروه موسیقی که شامل 6 قطعه موسیقی متصل به یکدیگر است با مضمون و رنگ و بوی موسیقایی بهار اجرا می‌شود.

قرارست در این مجموعه نوروزی از کنسرت گروه موسیقی "رستاک"، آثاری از موسیقی بختیاری، خراسانی، مازندرانی، آذربایجانی، بلوچی، گیلکی روی صحنه رود.

همچنین سازبندی گروه موسیقی رستاک نسبت به گذشته تغییراتی کرده و به جای قانون، ساز سنتور جایگزین شده است و همچنین ساز کنتباس هم به سازبندی افزوده شده است.

گروه "رستاک" امروز شنبه 28 بهمن‌ماه ساعت 18:30 نخستین و تنها اجرایش را در قالب بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.