ظرفیت طرح توسعه کشاورزی برای تعاونی های روستایی ایلام باید مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر نعمتی اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح توسعه کشاورزی و اختصاص تسهیلات مناسب به اجرای این طرح، تعاونی های روستایی می توانند برای از این ظرفیت بهره مناسب ببرند.



وی تصریح کرد: این تعاونی ها با توجه به اینکه به عنوان بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ با روستاییان دارند و اکثر افراد روستا عضو تعاونی هستند، می توانند با جذب بخشی از این تسهیلات به تامین نقدینگی خود کمک کنن.



وی افزود: تعاونی های روستایی با جذب تسهیلات می توانند همچنین برای خرید تامین نهادهای کشاورزی همانند سموم و کود در راستای خدمات بهتر به روستاییان خدمت کنند.



نعمتی گفت: تعاونی های روستایی با ارایه خدمات مطلوب می توانند، نقش مهمی در رفع مشکلات روستاییان ایفا کنند.



وی اظهار کرد: همچنین با راه اندازی غرفه های دایمی و عرضه مستقیم میوه و فرآورده های دامی علاوه بر کمک به درآمد خود نقش مهمی در تنظیم بازار نیز می توانند داشته باشند.



حدود 40 درصد جمعیت 560 هزار نفری ایلام را روستاییان تشکیل می دهند.