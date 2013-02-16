خروج دام و طیور از استان مرکزی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد صبح شنبه با تأکید بر این موضوع در ستاد توسعه و تجهیز بخش کشاورزی گفت: اجازه نمی دهیم دام و طیوری که با نهاده های دولتی پرورش می یابد از استان مرکزی خارج و برای انتقال به خارج از کشور روانه مرزها شود.

وی ادامه داد: اگر فرماندار، یگان انتظامی و مسئول جهاد شهرستانی اجازه دهد حتی یک رأس دام و طیور از استان مرکزی خارج شود خیانت محسوب شده و باید پاسخگو باشد.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولین شهرستانها به این مهم افزود: اجازه نمی دهیم کوتاهی برخی مسئولین دشمنان را به اهداف شومشان نزدیک کند.



شعبانی فرد با انتقاد از افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: مرغی که از تولید کننده کیلویی 4700 تومان خریداری می شود چرا باید به قیمت 7000 تومان بین مردم عرضه گردد.

وی در ادامه از تأمین گوشت مرغ استان در ماه پایانی سال خبر داد و تصریح کرد: نگرانی از بابت تأمین گوشت مرغ در استان وجود ندارد و مرغ منجمد هر روز در سراسر استان توزیع می شود.

استاندار مرکزی بر ضرورت افزایش نظارتها بر بازار تأکید کرد و بیان داشت: دشمن سعی دارد با تحمیل فشار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را از حمایت مردمی محروم کند.

شعبانی فرد با اشاره به حضور پر شور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن افزود: مردم فهیم و با شعور ایران با حضور پر شور خود در راهپیمایی 22 بهمن به دنیا فهماندند که این ملت هرگز از ارزشهای والای انقلابی خود دست بر نخواهند داشت.





وی تأکید کرد: هم اکنون نوبت مسئولین است تا با نظارت دقیق و با حضور به موقع در صحنه پاسخگوی لطف ملت بوده و اجازه ندهیم فشار معیشتی کمر مردم را خم کند.

استاندار مرکزی حرکت در مسیر استراتژی و اهداف تعریف شده نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق خود کفایی و استقلال کشور را یک اصل مهم برشمرد و گفت: در شرایطی که دشمن همه توان خود را در راستای حذف نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است نباید اجازه دهیم بستر تحقق این هدف برای آنها فراهم شود.