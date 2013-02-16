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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

احمد توکلی در گفتگو با مهر:

بر عهدمان با امام و رهبری پایبندیم/ برای رفع مشکلات مردم به رهبر عزیز اطمینان می‌دهیم

بر عهدمان با امام و رهبری پایبندیم/ برای رفع مشکلات مردم به رهبر عزیز اطمینان می‌دهیم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام این که استیضاح کنندگان با هدف دفاع از حرمت قانون و قانون‌گذاری، گفت: چون رهبر انقلاب را فصل الخطاب می دانیم و وظیفه خودمان می دانیم که راهبردشان را محقق کنیم، از نظر ایشان استقبال می کنیم و برعهدی که همیشه با امام (ره) و رهبری داشته ایم، پایبندیم.

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بیانات امروز یکشنبه رهبر معظم انقلاب در خصوص اتفاقات 15 بهمن مجلس شورای اسلامی و لزوم همگرایی بیش از پیش مسئولان در شرایط فعلی، اظهار کرد: ما با هدف دفاع از حرمت قانون و قانون‌گذاری، تلاش های زیادی در جهت تامین خواسته های نمایندگان و رعایت قانون انجام دادیم، اما حالا که مقام معظم رهبری مصلحت اهمی را مطرح فرمودند، چون ایشان را فصل الخطاب می دانیم و وظیفه خودمان می دانیم که راهبرد ایشان را محقق کنیم، از نظر ایشان استقبال می کنیم و برعهدی که همیشه با امام (ره) و رهبری داشته ایم، پایبندیم.

 

توکلی گفت: چون مهمترین مساله کشور مشکلات اقتصادی است و بندهای معیشتی اکنون به دست و پای مردم پیچیده شده است، به رهبر عزیز اطمینان می دهیم که از حداکثر توان علمی، کارشناسی و قانونی خود در تغییر شرایط موجود بهره بگیریم.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از خداوند می خواهیم که ما را در راه برطرف کردن و رفع مشکلات اقتصادی کشور و کاهش باری که روی دوش مردم وفادار و باغیرت قرار گرفته، موفق کند، تصریح کرد: رفع مشکلات اقتصادی مردم و برداشتن بار قرار گرفته بر روی دوش آن ها راهی جز تفاهم مسئولان ندارد.

 

توکلی در پایان خاطر نشان کرد: از همین فرصت استفاده می کنم و از روشنگری های کار سازی که مقام معظم رهبری در تبیین مساله ارتباط و مذاکره با آمریکا فرمودند، سپاس‌گزاری می کنم.

 

به گزارش مهر، احمد توکلی یکی از امضاء کنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

کد مطلب 1816560

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