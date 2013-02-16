دین ما اجازه نمی دهد بمب اتمی بسازیم/ فتوای ایشان لازم الاجرا است

"یو اس ای تودی" در خبری به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم تبریز در خصوص اینکه ایران قصد ساختن سلاح هسته ای را ندارد، اما اگر این قصد را داشت هیچکس نمی توانست مانع آن شود پرداخته و در این خصوص نوشت: ایران اخیرا فتوای دینی آیت الله خامنه ای را که 7 سال قبل صادر شده است، برجسته می کند و این فتوا را دلیل بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ایش معرفی می کند.

این رسانه افزود : مقامات ایرانی اغلب با اشاره به فتوای ایشان، نظامی بودن برنامه هسته ای ایران را رد می کنند.

شبکه "فاکس نیوز " آمریکا نیز با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نوشت: ایران اخیرا با توسل به فتوای دینی ایشان، اتهامات غرب درباره برنامه هسته ایش را رد می کند و آن را دلیلی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ایش معرفی می کند.

این شبکه در بخشی دیگر از این خبر اعلام کرد رهبری معظم ایران، حرف آخر را در خصوص مسائل مهم کشور می زنند.

"گاردین" چاپ انگلیس نیز با پرداختن به خبر مذکور نوشت که رهبر عالی ایران تاکید کرد ایران قصد ندارد سلاح هسته ای بسازد، اما اگر قصد ساخت سلاح هسته ای را داشت، آمريكا به هيچ وجه نمی توانست جلوی ملت ايران را بگيرد.

شبکه "راشا تودی" روسیه نیز با پرداختن به بیانات مقام معظم رهبری نوشت: آیت الله خامنه ای در اظهاراتش، از آمریکا و غرب انتقاد و آنها را به تقلب متهم کرد و گفت آمریکا در حالی که سلاح اتمی تولید می کند، خواستار برچیده شدن آنها از جهان می شود.

سایت سنگاپوری " استریت تایمز" نیز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: مقامات ایرانی در گذشته اعلام کرده اند که فتوای رهبری در جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است و رهبری ایران نیز بارها تکرار کرده است که ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست.

خبرگزاری چینی "شینهوا" به پوشش بیانات و مواضع مقام عظمای ولایت مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح اتمی پرداخت و نوشت: رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران قصد ساخت سلاح هسته ای را ندارد.

روزنامه صهیونیستی "جروزالم پست" نیز با پرداختن به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: رهبری ایران می گوید که قصد ساختن سلاح هسته ای را ندارند، ولی اگر قصد چنین کاری را داشته باشند هیچ قدرت جهانی نمی تواند مانع آن شود.

به نوشته این روزنامه، آیت الله خامنه ای با انتقاد از ریاکاری آمریکا تاکید کرد هرگز تسلیم فشارها نخواهد شد.

خبرگزاری"ترند" آذربایجان نیز با اشاره به دیدار جمعی از مردم تبریز با حضرت آیت الله خامنه ای به نقل از معظم له نوشت: جمهوری اسلامی ايران قصد ساخت سلاح هسته ای را ندارد و اين تصميم نيز به دليل ناراحتی آمريكا نيست، بلكه بر مبنای یک عقيده و اعتقادی است كه سلاح هسته ای را جنايت بر ضد بشريت می داند و ضمن آنكه بر عدم توليد آن تأكيد دارد،‌خواستار محو سلاحهای هسته ای موجود در جهان نيز است.