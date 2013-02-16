تراکتورسازی در دورود کار آسانی در پیش ندارد/ مجبور به برد گهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا باغ آبادی شامگاه شنبه در نشست خبری قبل از بازی با تیم گهر دورود در سخنانی با تقدیر از تماشاگران دورودی اظهار داشت: جا دارد تقدیر و تشکری از مردم دورود داشته باشم چرا که امروز تماشاگران دورودی به الگویی برای تماشاگران ایرانی تبدیل شده اند

وی ادامه داد: امروز از همان برخورد اولیه در بدو ورود حتی بچه های کوچک خیلی مودبانه و منفصانه با ما برخورد کردند که وجود این تماشاگران برای فوتبال ایران نویدبخش بوده و جای تشکر دارد.

مربی تیم تراکتورسازی تبریز در ادامه سخنان خود در مورد بازی فردا با تیم گهر دورود نیز بیان داشت: تیم گهر بعد از تغییراتی که از نیم فصل دوم در کادر فنی انجام داد تبدیل به تیم خوبی شده و روند صعودی این تیم جای امیدواری دارد.

باغ آبادی ادامه داد: ما هم امیدواریم تیم هایی مثل دورود با همین استقلال حضورشان در لیگ برتر استمرار داشته باشد چرا که این تیم علاقمندان و هواداران بیشماری در خطه لرستان دارد.

وی با بیان اینکه تیم گهر دورود با تغییرات صورت گرفته در کادر فنی از نیم فصل دوم بازیهای قابل قبولی ارائه داده است، عنوان کرد: به عنوان نمونه می توان به بازی هفته قبل تیم گهر با پرسپولیس اشاره کرد، کل ایران شاهد بودند که گهر در مقابل پرسپولیس بازی بسیار قابل قبولی ارائه داد، کادر فنی در این بازی خوب عمل کرد، کیفیت بازی گهر نیز مناسب بود ولی با اتفاقاتی که در این بازی افتاد گهر سه امتیاز از دست داد.

مربی تیم تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه فردا تیم ما در شهر دورود کار آسانی پیش رو نخواهد داشت، عنوان کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه تراکتورسازی وارد بازهای آسیایی شده است ما در عرض 27 روز از بیستم بهمن تا 28 اسفندماه مجبوریم هفت بازی انجام دهیم که از این تعداد پنج بازی در لیگ برتر و دو بازی آسیایی است.

باغ آبادی با بیان اینکه تراکتورسازی هر چهار روز یک بازی را باید انجام دهد، عنوان کرد: فشردگی بازیها و همچنین بعد مسافت برای حضور در دورود بر کیفیت بازی تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه دیروز از تبریز راه افتاده ایم و بعد از تهران، امروز وارد بروجرد شده و فردا باید برای بازی راهی شهرستان دورود شویم، افزود: بعد مسافت زیاد بوده و این امر کار را برای ما سخت کرده است.

مربی تیم تراکتورسازی تبریز یادآور شد: با این وجود از آنجایی که رقبای ما از جمله تیم استقلال و سپاهان در بازیهای خود نتایج خوبی گرفتند ما مجبوریم فردا مقابل تیم گهر دورود بازی قابل قبولی ارائه دهیم و امیدواریم با سه امتیاز بازی شهر دورود را ترک کنیم.

باغ آبادی تصریح کرد: برای اینکه از بالای جدول رده بندی لیگ برتر عقب نیفتیم تلاش می کنیم برنده بازی فردا باشیم.