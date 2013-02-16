غایبان گهر مقابل تراکتورسازی/ باخت به پرسپولیس اثر روانی منفی روی تیم گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن شامگاه شنبه در نشست خبری قبل از بازی با تیم تراکتورسازی تبریز در سخنانی با اشاره به وضعیت تیم گهر در لیگ برتر اظهار داشت: مثل همیشه به طور قطع بازی سختی پیش رو داریم.

وی ادامه داد: ما روز چهارشنبه هفته گذشته یک بازی سخت داشتیم که از یک طرف علی رغم اینکه بچه ها زحمت کشیدند و خوب بازی کردند متاسفانه بازی را واگذار کردیم و از طرف دیگر اتفاقات رخ داده در بازی با پرسپولیس اثر روانی منفی روی تیم داشته است.

سرمربی تیم گهر دورود تصریح کرد: ما در فرصت کوتاهی که از روز چهارشنبه تا امروز داشتیم تنها کاری که توانستیم انجام دهیم روی بازیکنان تیم کار روانی انجام دادیم و ریکاوری کردیم.

مایلی کهن همچنین با اشاره به شرایط تیم تراکتورسازی نیز بیان داشت: تراکتورسازی تیم خوب و پرمهره ای است، می بینیم که در رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد و این امر نشان دهنده این است که تراکتورسازی تیم خوبی است و ما کار فوق العاده سختی پیش رو داریم.

وی ادامه داد: بازیکنان تراکتورسازی حدود هفت هشت روز استراحت داشتند در حالیکه زمان استراحت ما تا این بازی خیلی کم بوده و به تبع شرایط برای تیم گهر دورود در بازی فردا سخت تر است.

مایلی کهن با بیان اینکه برای بازی فردا دوسه بازیکن مصدوم و یک بازیکن محروم داریم، عنوان کرد: در بازی مقابل تراکتورسازی نیز ساشا کلونیجا را در اختیار نداریم.

وی همچنین با بیان اینکه رضا کاردوست را نیز به خاطر کارت قرمز بعد از بازی با پرسپولیس در اختیار نداریم، عنوان کرد: همچنین پروین و خدابنده لو نیز به دلیل مصدومیت احتمالا بازی فردا را از دست می دهند.

سرمربی تیم گهر دورود یادآور شد: در بازی فردا مقابل تراکتورسازی مشکلات زیادی داریم ولی سعی می کنیم بازی خوبی ارائه کنیم و امیدواریم با حمایت تماشاگران دورودی ضمن ارائه یک بازی خوب، امتیاز لازم را نیز کسب کنیم.