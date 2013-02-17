8200 کودک ملايري زيرپوشش طرح بينايي سنجي قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حميد الله فارسي در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد کودک سنجش شده، 790 مورد مشکوک به تنبلي چشم بودند.

وي اظهار داشت: 422 نفر از اين کودکان به بينايي سنجي ارجاع شدند که 50 نفر مبتلا به تنبلي چشم، 226 نفر سالم و 146 نفر ساير عيوب انکساري را داشتند.

وي ادامه داد: در حال حاضر 15 هزار کودک واجد شرايط اجراي طرح بينايي سنجي در اين شهرستان وجود دارند که بايد زيرپوشش قرار گيرند.

فارسي بيان داشت: طبق قانون، 80 درصد از جمعيت هدف بايد زيرپوشش طرح بينايي سنجي قرار گيرند که برای پوشش کامل اين طرح تا پايان سال جاري در اين شهرستان ادامه دارد.

وي خطاب به والدين تاکيد کرد: طرح بينايي سنجي تا پايان سال جاري در سطح شهرستان ملایر ادامه دارد و باید والدين در فرصت باقيمانده فرزندان خود را براي طرح سنجش بينايي به مراکز غربالگري بينايي ببرند.

فارسي عنوان کرد: هر سال طرح بينايي سنجي از 15 آبان تا پايان آذرماه اجرا مي شود که با برداشته شدن محدوديت زماني، اين طرح امسال تا پايان سال تمديد شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر يک مرکز غربالگري بينايي در ملاير وجود دارد که تمام شهر و روستاهاي شهرستان را زير پوشش داشته و طرح بينايي سنجي با يک دستگاه پيشرفته انجام مي شود.

وي بيان داشت: براي اجراي مطلوب اين طرح، اطلاع رساني هاي لازم از طريق ارسال پيامک، تبليغات از طريق تلويزيون هاي شهري، توزيع بروشور، زيرنويس تلويزيون و ساير موارد انجام شده است.

رئیس اداره بهزيستي ملاير عنوان کرد: براي جراحي چشم کودکان مبتلا به تنبلي چشم، سازمان بهزيستي استان همدان شش ميليون ريال به کودکان نيازمند پرداخت مي کند.

فارسي اضافه کرد: علاوه بر اين، 10 ميليون ريال کمک هزينه خريد عينک براي کودکان مشکوک به اين بيماري به خانواده هاي نيازمند پرداخت شده است.

وي همچنين در خصوص بيماري تنبلي چشم عنوان کرد: سن پنج تا شش سال، سن طلايي براي تشخيص اين بيماري در بين کودکان است و تنها با يک تست ساده قابل شناسايي است.

وي با بيان اينکه کودکان بايد قبل از ورود به دبستان سه بار سنجش بينايي را انجام دهند، گفت: اين در حاليست که بعد از سن هشت سالگي درمان تنبلي چشم ناقص و بعد از 10 سالگي ديگر درماني ندارد.