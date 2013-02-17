انتقادات فتحی از کادر فنی سابق گهر/ دنبال رسیدن به خواسته های خود بودند!

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فتحی بعد از برد تیم تراکتورسازی مقابل گهر دورود با انتقاد از مهدی تارتار سرمربی سابق تیم گهر دورود به خبرنگاران گفت: کادر فنی قبلی تیم گهر یکسری بازیکنان خاص را وارد تیم کردند که نتیجه ای برای گهر به همراه نداشت.

وی با بیان اینکه کادر فنی قبلی تیم نه به مردم دورود توجه می کردند و نه به حفظ جایگاه دورود در فوتبال ایران عنوان کرد: متاسفانه به اعتقاد من کادر فنی قبلی فقط دنبال رسیدن به خواسته های خود بودند و در این شرایط تنها راه حل جدا شدن از تیم گهر بود.

بازیکن سابق تیم گهر دورود با بیان اینکه این افراد پولشان را گرفتند و تیم را با این وضعیت رها کردند و رفتند، افزود: علی رغم اینکه در همان زمان بازیکنان زیادی علاقمند به بازی در گهر بودند ولی کادر فنی با بی توجهی تیم را بد بستند و من معتقدم که علی رغم وجود استعدادهای خوب در استان تیم گهر در شان مردم لرستان بسته نشد.

فتحی با بیان اینکه این عملکرد و وضعیت حق مردم لرستان نبود، ابراز امیدواری کرد که تیم گهر بتواند در لیگ برتر باقی بماند.

