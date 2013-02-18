جشنواره شعر فجر با انتخاب داورانی شاخص عمق بیشتری پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی طالبیان گفت: نبود محدودیت در ارسال اشعار به جشنواره شعر فجر، یک مزیت محسوب می‌شود و می‌تواند در الگوسازی برای جشنواره‌ها به ویژه رقابت‌های شعری کشور موثر باشد.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات افزود: اگر این جشنواره بخواهد مولفه‌ها و شاخص‌هایی را در سطح کشور به وجود بیاورد که محک ارزیابی شعر در کشور باشد، نیازمند مقدماتی است که باید برای فراهم شدن آنها تلاش کرد.



قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب یکی از این مقدمات را اطلاع‌رسانی زماندار، گسترده و متنوع در مورد جشنواره شعر فجر عنوان و اضافه کرد: در صورتی که این اتفاق بیفتد، مشارکت شاعران در آن و تنوع اشعارشان، بیشتر خواهد بود.



طالبیان همچنین گفت: اگر داوری جشنواره شعر فجر در هر چهار حوزه درست باشد، جشنواره شعر فجر عمق بیشتری خواهد یافت که این مسئله امسال با انتخاب افراد شاخص به عنوان داور که حلقه‌ای به هم پیوسته و متشکل از شاعران شناخته شده و جمعی از مدرسان دانشگاه و ناقدان شعر هستند، به میزان زیادی تقویت شده است.



این مدرس دانشگاه اطلاع‌رسانی جشنواره شعر فجر را هم مسئله‌ای مهم و کیفیت آن را در این دوره قابل تحسین دانست و گفت: تقریباً همه کسانی که در کشور پیوندی با شعر دارند و به نوعی با این هنر والا گره خورده‌اند، از کمیت و کیفیت برنامه‌های دوره هفتم جشنواره شعر فجر اطلاع یافته‌اند.



وی افزود: این مسئله در مشارکت شاعران در جشنواره شعر فجر امسال تاثیر زیادی داشته است.



طالبیان ادامه داد: جشنواره شعر فجر در هفت دوره خودش و هر سال نسبت به سال قبل، از تنوع کمی و کیفی بهتری برخوردار بوده و هر سال سعی شده با مشورت با صاحبنظران و اصحاب شعر، ارتقا پیدا کند.



قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر و ادب گفت: تلاشی هم که امسال برای مردمی کردن شعر انجام شده و قرار است شاعر تاثیرگذار 10 سال اخیر انتخاب شود، شایسته تقدیر است.



طالبیان در عین حال از همه صاحبنظران و اصحاب نقد خواست که جشنواره شعر فجر را هم از زاویه دید خودشان نقد و بررسی کنند و در این رابطه تاکید کرد: باید کاستیها را برطرف و نقاط قوت را تقویت کرد.