حجت الاسلام سید مهدی ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اينکه تشکل هاي ديني استان سمنان فرامين رهبري را فصل الخطاب مي دانند افزود: هم ما سربازان جان برکف و درس گرفته از مکتب عاشورا هستيم و با حمايت قاطع از رهبر فرزانه، تمام نقشه هاي شياطين، علي الخصوص آمريکا را نقش بر آب خواهيم کرد.



وي تضمن تاکید بر اینکه مسئولان بايد با وفاق، همدلي فقط در فکر خدمت صادقانه به مردم باشند، صريح کرد: نباید با دامن زدن به اختلافات زمينه سوء استفاده تبليغاتي دشمنان و سانه هاي بيگانه را فراهم کرد.



کارشناس تشکل های دینی و مذهبي اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پايان ضمن حمايت قاطع از بيانات رهبري در جمع مردم تبريز به خاطر حوادث اخير مجلس و قم خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامي ايران بر پايه توحيد و اخلاق پايه‌گذاري شده است و همه مسئولان و مردم بايد در اين دو رکن اساسي تاکيد و مقيد باشند.



