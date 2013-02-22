جدول نرخ بیکاری در 43 کشور/ بحران بیکاری در جنوب غرب اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین نرخ بیکاری کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که با اینکه در بخش‌هایی از جنوب شرق آسیا و اروپا اشتغال در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، از آنسو کشورهایی مانند اسپانیا با 26.6 درصد و یونان با 26 درصد، همچنین آفریقای جنوبی با 25.5 درصد و پیش بینی 20.5 درصد برای ایران؛ اوضاع عرضه و تقاضای بازار کار چندان مناسب نیست.

کشورهایی مانند تایلند با 6 صدم درصد، مالزی با 3.2 درصد، سوئیس 3 درصد، نروژ 3.2 درصد، چین و ژاپن هر یک با 4.1 درصد و اتریش با 4.5 درصد؛ دارای بهترین وضعیت به لحاظ نرخ بیکاری هستند.

طبق آخرین آمارها نرخ بیکاری در آمریکا 7.8 درصد، بریتانیا 7.8 درصد، کانادا 7.1 و حوزه یورو نیز 11.8 درصد است. همچنین این نرخ در بلژیک 7.4 درصد، فرانسه 10.5 درصد، آلمان 6.9، ایتالیا 11.1 درصد، هلند 7 درصد، جمهوری چک 9.4 و دانمارک نیز 6.3 درصد است.

همچنین نرخ بیکاری در کشوری مانند لهستان 13.3 درصد، ترکیه 9.1 درصد، پاکستان 6 درصد، برزیل 4.9، مکزیک 5.1 درصد، مصر 12.5 درصد، عربستان 5.4 درصد و آلمان نیز 6.9 درصد است.

جدول نرخ بیکاری در 43 کشور جهان