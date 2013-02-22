  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

مهر منتشر کرد/

جدول نرخ بیکاری در 43 کشور/ بحران بیکاری در جنوب غرب اروپا

جدول نرخ بیکاری در 43 کشور/ بحران بیکاری در جنوب غرب اروپا

در حالی که اسپانیا با 26.6 درصد و یونان با 26 درصد بیکارترین کشورهای اروپای شرقی و غربی محسوب می شوند، تایلند با 6 صدم درصد و سنگاپور نیز با 1.9 درصد در آسیا در بهترین حالت اشتغال و رونق بازار کار قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین نرخ بیکاری کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که با اینکه در بخش‌هایی از جنوب شرق آسیا و اروپا اشتغال در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، از آنسو کشورهایی مانند اسپانیا با 26.6 درصد و یونان با 26 درصد، همچنین آفریقای جنوبی با 25.5 درصد و پیش بینی 20.5 درصد برای ایران؛ اوضاع عرضه و تقاضای بازار کار چندان مناسب نیست.

کشورهایی مانند تایلند با 6 صدم درصد، مالزی با 3.2 درصد، سوئیس 3 درصد، نروژ 3.2 درصد، چین و ژاپن هر یک با 4.1 درصد و اتریش با 4.5 درصد؛ دارای بهترین وضعیت به لحاظ نرخ بیکاری هستند.

طبق آخرین آمارها نرخ بیکاری در آمریکا 7.8 درصد، بریتانیا 7.8 درصد، کانادا 7.1 و حوزه یورو نیز 11.8 درصد است. همچنین این نرخ در بلژیک 7.4 درصد، فرانسه 10.5 درصد، آلمان 6.9، ایتالیا 11.1 درصد، هلند 7 درصد، جمهوری چک 9.4 و دانمارک نیز 6.3 درصد است.

همچنین نرخ بیکاری در کشوری مانند لهستان 13.3 درصد، ترکیه 9.1 درصد، پاکستان 6 درصد، برزیل 4.9، مکزیک 5.1 درصد، مصر 12.5 درصد، عربستان 5.4 درصد و آلمان نیز 6.9 درصد است.

جدول نرخ بیکاری در 43 کشور جهان

کشور نرخ بیکاری
آمریکا 7.8
چین 4.1
ژاپن 4.1
بریتانیا 7.8
کانادا 7.1
حوزه یورو 11.8
اتریش 4.5
بلژیک 7.4
فرانسه 10.5
آلمان 6.9
یونان 26
ایتالیا 11.1
هلند 7
اسپانیا 26.6
چک 9.4
دانمارک 6.3
مجارستان 10.6
نروژ 3.2
لهستان 13.3
روسیه 5.4
سوئد 7.5
سوئیس 3
ترکیه 9.1
استرالیا 5.2
هنگ کنگ 3.4
هندوستان 9.8
اندونزی 6.1
مالزی 3.2
پاکستان 6
سنگاپور 1.9
کره جنوبی 2.9
تایوان 4.3
تایلند 0.6
آرژانتین 7.6
برزیل 4.9
شیلی 6.2
کلمبیا 9.2
مکزیک 5.1
ونزوئلا 6.4
مصر 12.5
عربستان 5.4
آفریقای جنوبی 25.5
ایران 20.5

 

کد مطلب 2002913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها