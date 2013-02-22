جدول نرخ بیکاری در 43 کشور/ بحران بیکاری در جنوب غرب اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین نرخ بیکاری کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که با اینکه در بخشهایی از جنوب شرق آسیا و اروپا اشتغال در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، از آنسو کشورهایی مانند اسپانیا با 26.6 درصد و یونان با 26 درصد، همچنین آفریقای جنوبی با 25.5 درصد و پیش بینی 20.5 درصد برای ایران؛ اوضاع عرضه و تقاضای بازار کار چندان مناسب نیست.
کشورهایی مانند تایلند با 6 صدم درصد، مالزی با 3.2 درصد، سوئیس 3 درصد، نروژ 3.2 درصد، چین و ژاپن هر یک با 4.1 درصد و اتریش با 4.5 درصد؛ دارای بهترین وضعیت به لحاظ نرخ بیکاری هستند.
طبق آخرین آمارها نرخ بیکاری در آمریکا 7.8 درصد، بریتانیا 7.8 درصد، کانادا 7.1 و حوزه یورو نیز 11.8 درصد است. همچنین این نرخ در بلژیک 7.4 درصد، فرانسه 10.5 درصد، آلمان 6.9، ایتالیا 11.1 درصد، هلند 7 درصد، جمهوری چک 9.4 و دانمارک نیز 6.3 درصد است.
همچنین نرخ بیکاری در کشوری مانند لهستان 13.3 درصد، ترکیه 9.1 درصد، پاکستان 6 درصد، برزیل 4.9، مکزیک 5.1 درصد، مصر 12.5 درصد، عربستان 5.4 درصد و آلمان نیز 6.9 درصد است.
جدول نرخ بیکاری در 43 کشور جهان
|کشور
|نرخ بیکاری
|آمریکا
|7.8
|چین
|4.1
|ژاپن
|4.1
|بریتانیا
|7.8
|کانادا
|7.1
|حوزه یورو
|11.8
|اتریش
|4.5
|بلژیک
|7.4
|فرانسه
|10.5
|آلمان
|6.9
|یونان
|26
|ایتالیا
|11.1
|هلند
|7
|اسپانیا
|26.6
|چک
|9.4
|دانمارک
|6.3
|مجارستان
|10.6
|نروژ
|3.2
|لهستان
|13.3
|روسیه
|5.4
|سوئد
|7.5
|سوئیس
|3
|ترکیه
|9.1
|استرالیا
|5.2
|هنگ کنگ
|3.4
|هندوستان
|9.8
|اندونزی
|6.1
|مالزی
|3.2
|پاکستان
|6
|سنگاپور
|1.9
|کره جنوبی
|2.9
|تایوان
|4.3
|تایلند
|0.6
|آرژانتین
|7.6
|برزیل
|4.9
|شیلی
|6.2
|کلمبیا
|9.2
|مکزیک
|5.1
|ونزوئلا
|6.4
|مصر
|12.5
|عربستان
|5.4
|آفریقای جنوبی
|25.5
|ایران
|20.5
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