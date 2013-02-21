کمبودی برای تامین میوه شب عید و آجیل و مرغ در استان البرز وجود ندارد

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمبودی از لحاظ تامین میوه شب عید و آجیل و مرغ در استان البرز وجود ندارد و هم اکنون به اندازه کافی ذخیره سازی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: میزان ذخیره به اندازه ای است که تا پایان شهریور سال آینده نیز جوابگو نیاز بازار است.

یزدی گفت: هم اکنون نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مهر شهر نیز برگزار شده که هدف از برگزاری این نمایشگاه تنظیم بازار و تامین مایحتاج شهروندان است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز تصریح کرد: در حال حاضر سومین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شکل گرفته و مشکلات برخی از صنعتگران پیگیری شده است.