420هزار سهمیه عمره مفرده برای کشور اخذ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمد موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع زائران عمره مفرده و کارگزاران زیارتی استان بوشهر اظهار داشت: ایجاد فضایی مناسب برای سفر مطمئن زائران ایرانی و فراهم سازی محل اسکان مناسب برای زوار از مهمترین اولویتهای ما در این سازمان است.
وی در ارتباط با برخی شایعات مربوط به کاهش سهمیه عمره مفرده نیز با تکذیب خبرهای مربوط به محدودیتهای عمره منفرده، بیان داشت: این حرفها شایعاتی بیش نیست و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم.
رئیس سازمان حج و زیارت کشور با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما خدماترسانی مناسب به زائران ایرانی است، تصریح کرد: هم اکنون 420هزار سهمیه عمره مفرده برای کشور گرفتهایم.
وی عمره مفرده را توفیقی الهی دانست و با تاکید بر لزوم فراهم شدن برای سفر عمره فرده برای همه افراد و متقاضیان، خاطرنشان ساخت: به منظور احقاق حق مردم سهمیه دستگاههای اجرایی در عمره مفرده حذف شده است.
موسوی از محفوظ بودن سهمیه مادران شهدایی که تاکنون توفیق زیارت خانه خدا را نداشته اند و یا مدال آورانی که برای کشور افتخار آفریده اند خبر داد و افزود: برخی از قیمتها افزایش یافته و ما نمیتوانیم کاری در این زمینه کنیم و با هماهنگی با بازار عربستان تورم کالاها را برای عربستان 10 تا 15 درصد کاهش دادیم.
اعزام 2900 بوشهر به حج عمره
مدير حج و زيارت استان بوشهر نیز از اعزام دو هزار و 900 نفر عمره گزار در سال جاری از استان بوشهر خبر داد و افزود: این افراد در قالب 20 کاروان عمره گزاران با استفاده از10 پرواز اعزام خواهند شد.
حجتالاسلام بحرانی با بیان اینکه پروازها از بوشهر با هواپیمای صعودی به مقصد مدینه انجام می شود، بیان داشت: اولین پرواز از 22 اسفند 91 شروع و پایان پرواز اعزام حجاج هفتم تیر 92 است.
مدير حج و زيارت استان بوشهر با بیان اینکه مدت سفر حجاج در عمره امسال 12 روز است، خاطرنشان ساخت: تنها یک پرواز 12 روزه نیست که 16 روز به طول خواهد انجامید.
وی با بیان اینکه در حج امسال 250 روحانی با کاروانها از استان بوشهر اعزام می شوند، تصریح کرد: هزینه سفر 12 روزه دو میلیون و 539 هزار تومان است و هزینه سفر 16 روزه 2 میلیون و 877 هزار تومان است.
حجتالاسلام بحرانی افزود: سال گذشته سه هزار و 939 نفر به سفر عمره مفرده اعزام شدند، که امسال دو هزار و900 نفر اعزام میشوند که نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش داشتهایم.
وی تعداد دفاتر خدماتی حج و زیارت را در استان 18 دفتر اعلام کرد و گفت: شهرستان های بوشهر با 10 دفتر و دیلم با یک دفتر به ترتیب بیشترین و کمترین دفاتر را دارند.
