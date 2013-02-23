وداع باشکوه با استاد اخلاق/ آیت الله خوشوقت عزیز و سربلند به خانه ابدی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله "عزیزالله خوشوقت" از اساتید اخلاق و علمای بزرگ کشور صبح امروز شنبه 5 اسفند با حضور گسترده مردم عزادار و مسئولین کشوری و لشکری برگزار شد.



حضور گسترده مردم قبل از شروع مراسم

عده زیادی از مردم و مشتاقان مرحوم آیت الله خوشوقت با در دست داشتن عکس‌هایی از ایشان از دقایق اولیه صبح در دانشگاه تهران برای مراسم تشییع پیکر این استاد اخلاق حضور پیدا کرده بودند.

مردم حاضر در دانشگاه تهران قبل از شروع رسمی مراسم ضمن عزاداری در فقدان استاد بزرگ اخلاق با همدیگر درباره ویژگی های اخلاقی و علمی آیت الله خوشوقت صحبت و گفتگو می کردند.





اقامه نماز بر پیکر استاد اخلاق توسط رهبر معظم انقلاب



حدود ساعت 9 و 10 دقیقه رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله خوشوقت با حضور گسترده مردم اقامه نماز کردند و با یار دیرینه خود وداع کردند و بر پیکر ایشان فاتحه خواندند.

در مراسم تشییع بسیاری از مقامات و مسئولین مملکتی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان ، آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام و السلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، سید محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، سردار جعفری فرمانده کل سپاه و سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش حضور داشتند.





تشییع باشکوه تا محل اقامه نماز جماعت استاد اخلاق



پیکر آیت الله خوشوقت پس از اقامه نماز توسط حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب به سمت سه راه طالقانی (تقاطع شریعتی) و مسجد امام حسن مجتبی (ع) محل اقامه نماز جماعت ایشان ادامه پیدا کرد.

در طول مراسم تشییع، مردم داغدار مدام از سلوک و زهد آیت الله خوشوقت می گفتند و در فقدان ایشان گریه می کردند.



آنچه بیشتر از همه در مراسم تشییع مشهود بود علاقه و عشق مردم به این عالم بزرگ دینی و استاد اخلاق بود که همیشه در مسیر حق گام بر داشت.



پیکر آیت الله خوشوقت در جوار حرم عبدالعظیم حسنی (ع) آرام گرفت



پیکر مرحوم آیت الله خوشوقت پس از تشییع بر دستان مردم داغدار از خیابان طالقانی تا مسجد امام حسن مجتبی (ع)، محل اقامه نماز جماعت ایشان برای خاکسپاری به حرم عبدالعظیم حسنی منتقل شد.

در حرم عبدالعظیم حسنی خیل عظیم مردم از ساعاتی قبل حضور یافته و با برپایی مراسم عزاداری در انتظار ورود پیکر مطهر استاد اخلاق مرحوم عزیزالله خوشوقت بودند، تا پیکر ایشان را تا خانه ابدی بدرقه کنند.

مردم داغدار حاضر در مراسم بدلیل از دست دادن یک استاد بزرگ اخلاق و عرفان بسیار متاسف و متاثر بودند و در فقدان این عالم ربانی عزاداری می کردند.



آيت الله خوشوقت كه براي انجام عمره مفرده به عربستان عزيمت كرده بود، يكشنبه 29 بهمن ماه بعد از انجام اعمال عمره به دليل عارضه نارسايي كليوي و مشكلات تنفسي ناشي از ديابت در بيمارستان ملك فيصل مكه مكرمه بستري شد و صبح روز چهارشنبه 2 اسفند در بیمارستانی در عربستان سعودی درگذشت.