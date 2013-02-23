برنامه لیگ به طور غیرعمدی به نفع استقلال است/ دلار مصیبت تراکتورسازی است!

محمد حسین جعفری در خصوص آخرین وضعیت باشگاه تراکتورسازی و مسائل مختلف این تیم گفتگویی را با خبرنگار مهر انجام داد که مشروح آن را در زیر از نظر می گذرانید:

برای اولین بار در تاریخ فجر را در تبریز شکست دادیم

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص برد سه بر یک تیمش مقابل فجر سپاسی اظهار داشت: برای اولین بار در تاریخ باشگاه تراکتورسازی تیم ما موفق شد که تیم خوب فجر را در تبریز شکست دهد البته بازیکنان ما در این بازی از حمایت همه جانبه هواداران نهایت استفاده را بردند و در شرایط حساسی که داریم سه امتیازی را کسب کردند که اهمیت زیادی برای ما داشت.

سرپرست فجر شبهاتی که در بازی تیمش با استقلال وجود داشت را رد نکرد

جعفری در خصوص اظهارنظر سرمربی تیم فجر مبنی بر اینکه اگر وی از فجری ها به خاطر اظهارنظرش عذرخواهی نکند مسلمان نیست، گفت: من از اظهارنظر یاوری تعجب می کنم. پس از بازی فجر با استقلال تعدادی از تماشاگران شیرازی اذعان داشتند که پیروزی پرگل استقلال مقابل فجر پشت صحنه هایی داشت ضمن اینکه سرپرست تیم فجر نیز این موضوع را رد نکرد.

باید به مسلمانی یاوری شک کرد

وی تاکید کرد: چرا یاوری بدون اینکه دلیل، مدرک و شواهدی داشته باشد مرا متهم می کند و نسبت به من سوءظن دارد که جو را علیه باشگاه فجر کرده و هواداران تراکتورسازی را تحریک کرده ام. در چنین شرایطی به مسلمانی یاوری باید شک کرد.

اگر اتفاقی هم افتاده باشد آن را بزرگ نمایی نمی کنم

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تاکید کرد: باشگاه فجرسپاسی به ما وابسته بوده و من خودم از جنس آنها هستم. اگر اتفاقی هم افتاده باشد من هیچ گاه بر روی آن تاکید نکرده و آن را بزرگ نمایی نمی کنم چون پرداختن به یک گناه و بزرگ نمایی کردن آن از انجام خود آن گناه نیز بدتر است.

اظهار نگرانی علیه باشگاه فجر نکرده ام

وی خاطر نشان کرد: من اگر اظهارنگرانی کرده ام در مورد باشگاه فجر نبود بلکه در خصوص عملکرد برخی از بازیکنان این تیم در بازی با استقلال اظهارنگرانی کرده ام بنابراین بهتر است یاوری فرافکنی نکند.

امضای قرارداد با اسپانسر جدید در لیگ قهرمانان آسیا

جعفری در خصوص مشکلات مالی این باشگاه تاکید کرد: در حال حاضر ما با مشکلات مالی روبرو هستیم البته برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با اسپانسر جدیدی مذاکره کرده و به نتایج خوبی رسیده ایم اما هنوز قطعی نشده است. به احتمال فراوان روز یکشنبه با این اسپانسر قرارداد امضا خواهیم کرد.

بزرگترین مصیبت فصل جاری باشگاه تراکتورسازی

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص مشکلات این باشگاه در تامین ارز مورد نیاز کادر فنی و بازیکنان خارجی این تیم گفت: برای پرداخت به مربیان و بازیکنان خارجی هنوز موفق به دریافت ارز مبادلاتی نشده ایم و باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنیم. در حال حاضر مشکلات ارزی که با آن دست و پنجه نرم می کنیم بزرگترین مصیبت باشگاه تراکتورسازی در فصل جاری است.

4 میلیارد تومان کسری بودجه داریم

وی افزود: در حال حاضر حدود 4 میلیارد تومان کسری بودجه داریم که البته همه تلاش خود را می کنیم تا از طریق منابع مختلف آن را تامین کنیم.

جعفری در خصوص اعلام شماره حساب توسط باشگاه تراکتورسازی برای کمک مالی هواداران به این باشگاه خاطر نشان کرد: ما 5 سال است که شماره حسابی را برای کمک مالی هواداران به باشگاه در نظر گرفته ایم و این موضوع فقط مربوط به امسال نیست چون بسیاری از هواداران دوست دارند که حتی با مبلغی کوچک به باشگاه کمک مالی کنند.

وی در خصوص درگیری لفظی جواد کاظمیان با اولیویرا پس از تعویضش در بازی با فجر سپاسی اظهار داشت: بحث هایی که در خصوص پرتاب گرمکن ورزشی توسط کاظمیان پس از تعویضش در بازی با فجر مطرح می شود به هیچ وجه صحت ندارد بلکه وی به تصمیم کادر فنی در خصوص تعویض خود اعتراضی کرده بود.

کاظمیان عذرخواهی کرد و اولیویرا پذیرفت

وی در همین خصوص افزود: این بازیکن پس از پایان بازی با فجر اذعان داشت که به طور لحظه ای عصبانی شده و بلافاصله از کادر فنی و سرپرست تیم عذرخواهی کرد که حتی وی این کار را در هتل نیز دوباره انجام داد و قبول کرد دچار کار اشتباهی شده است. خوشبختانه اولیویرا و سرپرست تیم نیز عذرخواهی وی را قبول کردند.

سید صالحی بدون زدن پنالتی هم آقای گل می شود

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص ناراحتی سید مهدی سید صالحی از اینکه کادر فنی تیم اجازه زدن ضربات پنالتی را به وی نمی دهد تا این مهاجم بتواند به هدف خود که کسب آقای گلی لیگ در پایان فصل است، برسد تاکید کرد: مطمئن باشید سید صالحی بدون پنالتی زدن نیز آقای گل خواهد شد چون او دارای اعتقادات پاکی است که همین ایمان و اعتقاد او را در رسیدن به هدفش کمک خواهد کرد.

فلاویو باید به تصمیمات کادر فنی احترام بگذارد

وی در مورد ناراحتی فلاویو از نیمکت نشینی در برخی از بازیهای تیم تراکتورسازی به ویژه در بازی با گهر اظهار داشت: فلاویو در تراکتور بهترین روزهای بازیگری خود را تجربه می کند . کادر فنی باید تشخیص دهد که چه بازیکنی از شرایط روحی و بدنی مناسبی برای حضور در زمین مسابقه برخوردار است بنابراین همه بازیکنان از جمله فلاویو باید به تصمیمات کادر فنی احترام بگذارند.

مشکل خاصی بین اولیویرا و فروزان وجود ندارد

جعفری در پاسخ به این پرسش که چرا فروزان حتی در لیست 18 نفره تیم تراکتورسازی قرار نمی گیرد و روز به روز از نیمکت این تیم دورتر می شود، گفت: مشکل خاصی بین فروزان و اولیویرا وجود ندارد در حال حاضر عملکرد مهدی ثابتی باعث شده تا سرمربی تیم به وی به عنوان دروازه بان اول تیم اعتماد کند که فکر می کنم این موضوع حق مسلم سرمربی باشد.

تغییر جای ثابتی و فروزان طی یکسال

وی افزود: سال گذشته فروزان با عملکرد خوب خود تبدیل به دروازه بان شماره یک تراکتورسازی شده بود و امسال این اتفاق برای ثابتی افتاده است و معلوم نیست سال آینده این موقعیت نصیب چه کسی شود بنابراین یک بازیکن حرفه ای باید همواره سعی کند تا انگیزه های خود را برای رشد و پیشرفت زنده نگه دارد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص اعتراض مسئولان باشگاه سپاهان مبنی بر اینکه چرا برنامه ریزی رقابتهای لیگ برتر به نحوی است که همواره استقلالی ها از آن سود می برند، گفت: ما در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر طی یک درخواست رسمی از سازمان لیگ خواستیم تا بازیهای تیم های صدر جدولی را به دلیل حساسیت هایی که وجود دارد در یک زمان برگزار کنند اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است.

برنامه ریزی لیگ به نفع استقلالی ها بود

وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر برنامه ریزی برنامه ها به نفع تیم استقلال بوده هر چند مطمئنم مسئولان برنامه ریزی در سازمان لیگ به هیچ وجه تعمدی در این موضوع نداشته و هیچ منفعتی در این بین ندارند.

آگاهی استقلالی ها از نتایج سپاهان و تراکتور باعث شد به آب و آتش بزنند

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تاکید کرد: به عنوان مثال در هفته بیست و هفتم لیگ بازی استقلال با صنعت نفت پس از بازی تیم های سپاهان و تراکتورسازی با حریفانشان قرار داشت اطلاع استقلالی ها از برد تیم های سپاهان و تراکتورسازی مقابل حریفانشان باعث شده بود تا آنها با اینکه 10 نفره شده بودند برای بردن تیم صنعت نفت آبادان به آب و آتش بزنند چون می دانستند برای حفظ صدرنشینی تساوی به درد آنها نمی خورد.

تاج قول داد شائبه هایی را که بوجود آمده حل کند

جعفری در همین خصوص تاکید کرد: من در این خصوص با تاج صحبت کرده ام که نحوه برنامه ریزی سازمان لیگ شائبه هایی را ایجاد کرده که وی نیز قول داده این موضوع را حل کند. تاج برای دیدن دیدار تیم های تراکتورسازی و الجزیره امارات به تبریز خواهد آمد و ما با حضور وی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

در لیگ قهرمانان آسیا از آبروی فوتبال ایران دفاع خواهیم کرد

وی در خصوص دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و الجزیره امارات در چارچوب رقابتهای گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازی با تیم الجزیره اولین تجربه تیم تراکتورسازی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا است ما همه تلاش خود را می کنیم تا در این رقابتها از آبروی فوتبال ایران دفاع کنیم.

هواداران تراکتورسازی رکورد لیگ قهرمانان آسیا را خواهند زد

مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی در این خصوص تاکید کرد: چیزی که برای ما از همه بیشتر اهمیت دارد حضور هواداران و میزبانی شایسته مردم تبریز و باشگاه تراکتورسازی است. مطمئن باشید هواداران تراکتورسازی در بازی با الجزیره رکورد حضور تماشاگران در یک بازی لیگ قهرمانان آسیا را خواهند زد.