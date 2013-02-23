پیشتازی زنجانی ها در رقابتهای ووشو قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که حکم انتخابی تیم ملی را دارد جمعه چهارم اسفندماه با حضور 320 ووشوکار از 32 استان در ورزشگاه شهید معتمدی تهران آغاز شد که در روز نخست این رقابتها تیم زنجان با کسب 3 مدال طلا و 1 برنز پیشتاز است،اصفهان با 2 طلا،1 نقره و 2 برنز در رده دوم قرار دارد و تهران الف با 2 طلا سوم است. رقابتهای تالو در رده های سنی مختلف و فرم های گوناگون به پایان رسید ولی اما مبارزات بخش ساندا در 8 وزن و با شرکت 158 نفر با برگزاری 94 مسابقه به مرحله یکچهارم نهایی رسید.

مهمترین شگفتی روز اول مسابقات در بخش ساندا رقم خورد که طی آن در وزن 70 – کیلوگرم جواد کرمی دارنده مدال برنز جوانان جهان در سال 2012 ماکائو از زنجان با شکست از ابراهیم احمدپوری از خوزستان حذف شد. این رقابتها با شناخت نفرات برتر اوزان 8 گانه ساندا و 6 فرم دیگر تالو و همچنین رده بندی نهایی تیمی امشب به پایان میرسد.

نفرات برتر مسابقات تالو :

رده سنی 9 تا 12 سال

فرم چانگ چوان:1- محمدعلی مجیری(اصفهان)2- میثم اسحاقی(خراسان رضوی)3-طاها بدیعی(اصفهان)

فرم دائوشو:1- طاها بدیعی(اصفهان)2- امیرحسین ارزانیان(گلستان)3- میثم اسحاقی(خراسان رضوی)



رده سنی 12 تا 15 سال

فرم چانگ چوان:1- امیرحسین سلطانی(زنجان)2- محمد امین تیموری(هرمزگان)3- محمدرضا شریفات(خوزستان)

فرم دائوشو1. امیرحسین سلطانی(زنجان)2- محمد امین تیموری(هرمزگان)3- سید محمد حسینی(اردبیل)

فرم نان چوان: 1- حسین رحمانی(تهران الف) 2- مصطفی دودله(خراسان رضوی)3-محمد مهدی رستم خانی(البرز)

فرم تای چی چوان: 1- ابراهیم بدل زاده(خراسان شمالی) 2- میلاد عظیم زاده(کهکیلویه و بویراحمد) 3- احسان رودحله(اصفهان)



رده سنی 15 تا 18 سال:

فرم چانگ چوان:1- سید سامان احمدی(فارس)2- رضا پناه پور(گیلان) 3- مجید حسنلو(زنجان)

فرم دائوشو: 1- سید جمالدین کاظمی(مازندران)2- 2- رضا پناه پور(گیلان) 3- محمدرضا رامشگر(هرمزگان)

فرم نان چوان: 1- محمدرضا عزیزخانی(تهران الف)2- محمد میرخانی(سمنان)3- محمدرضا قارائی(قزوین)

فرم تای چی چوان: 1- مهدی محمدی(زنجان)2- محمد یزدانی(اصفهان)3- امیر دارابی(مرکزی)



