داغ شدن دوباره داستان مناقشات بودجه ای در آمریکا/ تداوم دعواهای بین بازها و کبوترها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی نوشت: داستان دعواها و مناقشات بین باراک اوباما و جمهوریخواهان در کنگره درباره کسری بودجه و مالیاتها هفته آینده بار دیگر به نقطه اوج خود خواهد رسید. اگر این دو حزب در زمینه فوق به توافق دست پیدا نکنند به صورت خودکار بودجه ایالات متحده در سال جاری در شروع ماه مارس به 85 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد که چنین شرایطی هم بودجه دفاعی و هم برنامه های اجتماعی آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در حالی که رئیس جمهوری آمریکا و طرفداران دموکرات وی در کنگره برای جلوگیری از این کاهش خودکار بودجه مخلوطی از طرح افزایش مالیاتها برای ثروتمندان آمریکایی و همچنین کاهش هزینه های دولت را پیشنهاد می دهند، اما جمهوریخواهان کنگره فقط خواهان کاهش بودجه بوده و گذاشتن بار اضافه روی دوش ثروتمندان آمریکایی را رد می کنند.قرار بود طرح کاهش خودکار بودجه در ابتدای سال جاری اجرایی شود ، اما با توافقات انجام گرفته به اول ماه مارس موکول شد.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: تا به حال کاخ سفید و جمهوریخواهان و بخصوص اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا به توافقی در این زمینه دست پیدا نکرده اند. طرح کاهش خودکار بودجه از مناقشات بودجه ای بین احزاب مخالف در آمریکا در سال 2011 سرچشمه می گیرد.

بدهیهای آمریکا در حال رسیدن به 16 تریلون دلار و برابر با نود درصد تولید ناخالص ملی در این کشور است.

به اعتقاد کارشناسان اجرایی شدن طرح کاهش خودکار بودجه در آمریکا، رشد اقتصادی این کشور را متوقف کرده و می تواند به قیمت از دست رفتن بین 700 هزار تا دومیلیون جایگاه شغلی در آمریکا تمام شود. تا به حال هیچ علامتی برای نزدیکی بین جمهوریخواهان و دموکراتها برای توافق دیده نشده است.

سخنگوی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان این کشور، رئیس جمهوری را متهم می کند که هیچ تصمیم قابل قبولی را ارائه نمی دهد. اوباما نیز جمهوریخواهان را متهم می کند که تلاش می کنند تا بار ریاضتهای اقتصادی را بر دوش انسانهای معمولی بیاندازند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است که بر اساس نتایج بسیاری از نظر سنجی ها، اکثریت مردم این کشور از موضع اوباما حمایت می کنند.