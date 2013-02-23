برگزاري 8 نشست علمي در حاشيه پنجمين كنگره بين المللي طب توليدمثل

محمدعلي عبدلي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاكنون حضور سخنرانان خارجی از کشورهای هلند، ایتالیا، دانمارک و آلمان در پنجمين كنگره بين المللي طب توليدمثل قطعی شده است.

وي با اشاره به مقالات رسيده به دبيرخانه اين كنگره بيان داشت: تاکنون تعداد 337 مقاله از سراسر کشور توسط دانشجویان و محققان به دبيرخانه اين كنگره ارسال شده و با تلاش کارشناسان پژوهشی این پژوهشکده، 90 مقاله مورد داوري قرار گرفته است.

عبدلي يادآور شد: یکی از ویژگی های این کنگره، انتخاب برترین مقالات دانشجویي است و به پنج مقاله برتر جوایز نقدی اعطا می شود كه مجموع اين جوايز 15 ميليون تومان است.

وي ادامه داد: پوسترهاي برتر اين كنگره علمي نيز در سه رتبه در مجموع دو ميليون و 250هزار تومان جايزه دريافت خواهند كرد.

دبير اجرايي پنجمين كنگره طب توليد مثل استان يزد از حضور پروفسورها و متخصصان صاحب نام علمي پنج كشور اروپايي در اين كنگره خبر داد و گفت: پروفسور صفا الحسني پدر IVF جهان از كشور آلمان، پروفسور مستنبرك از كشور هلند، پروفسور زورفاردي و پروفسور رومئو از ايتاليا، پروفسور آنتاكليس از يونان همچنين هوميدان از كشور دانمارك مهمان اين كنگره هستند و در زمینه طب تولیدمثل به بحث و تبادل نظر در مورد آخرین دستاوردهای این علم می پردازند.

وي اظهارداشت: اين شش پروفسور در زمينه طب ناباروري و علوم جديد طب توليد مثل در دنيا صاحب نام هستند به ويژه پروفسور الحسني كه خدمات شايسته اي را در پژوهشكده رويان و ابن سيناي تهران همچنين پژوهشكده علوم توليد مثل يزد ارائه داده است.

دبير اجرايي اين كنگره عنوان كرد: این کنگره به صورت دو سالانه توسط دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد در اواخر فروردین ماه برگزار می شود.

وي با اشاره به برنامه هاي حاشيه اين كنگره بين المللي علمي گفت: روز قبل از کنگره دو کارگاه لاپاراسکوپی و FISH در حاشیه کنگره برگزار خواهد شد.

عبدلي ادامه داد: طبق هماهنگي با داوران پنجمين كنگره بين المللي طب توليد مثل، كارشناسان و سخنرانان بايد مقالات خود را تا 16 اسفندماه براي داوري نهايي ارسال كنند.