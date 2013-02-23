"چامه های هوراس" به فارسی برگردانده شد/ معرفی شاهکار ادب باستانی روم به فارسی زبانان

میرجلال الدین کزازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ماه های اخیر دو کتاب از من به چاپ رسیده، "بر آستان جانان" و "چماته ها" اثر "هوراس" شاعر یونانی به چاپ رسیده است.

وی افزود: "بر آستان جانان" کتابی است که به عنوان منبع دانشگاهی برای دانشجویان علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

کزازی ادامه داد: این کتاب به همت سازمان "سمت"( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) که به تدوین به تدوین کتاب‌های درسی و کمک‌درسی در سطح دانشگاهی می‌پردازد چاپ و در اختیار فراگیران و دانشجویان قرار داده شده است.

وی افزود: "بر آستان جانان" با هدف آموزشی و با مضمون حافظ شناسی انتشار و در اختیار دانشجویان و علاقه مندان قرار می گیرد.

کزازی تصریح کرد: در این کتاب 20 غزل از نیمه نخست دیوان حافظ را از 3 دید کاویده و بررسیده ام.

استاد زبان و ادب فارسی، وزن شناسی، واژه شناسی، زیباشناسی و باورشناسی را از موضوعاتی دانست که در این کتاب به آن توجه شده است.

وی همچنین از چاپ جلد دوم این کتاب خبرداد و گفت: این کتاب مجلد دیگری هم دارد که هنوز به چاپ نرسیده است و در آینده ای نزدیک به چاپ خواهد رسید.

وی گفت: این کتاب تحت عنوان " گامی در گروشمان" به چاپ می رسد که در آن 21غزل از نیمه دوم دیوان حافظ را به همان شیوه مجلد اول برچیده و گزارده ام.

کزازی از انتشار کتاب دیگری با عنوان "چامه ها" اثر هوراس شاعر روم باستان خبرداد .

وی افزود: کتاب "چامه" اثر هوراس شاعر یونانی است که پس از ویرژیل نام آورترین و میهنی ترین سخنور روم باستان است.

استاد زبان و ادب فارسی ادامه داد: من پیش از این کتابی با عنوان" ان اید" اثر ویرژیل را به فارسی برگرداندم که برنده جایزه کتاب سال در زمان چاپ خودش شد.

وی در خصوص " چامه " گفت: این کتاب در واقع دیوان هوراس است و اشعاری در زمینه های گوناگون در آن آمده است.

وی افزود: این کتاب دربرگیرنده‌ی شعرهای این شاعر نامی سده‌ی پیش از میلاد است که از آن‌ها با عنوان «چامه» (نام پارسی قصیده‌) یاد می‌کند.

کزازی تصریح کرد: من این کتاب را بر پایه‌ی برگردان فرانسوی آن به پارسی برگردانده‌ام؛ اما چون از زبان لاتین هم اندکی آگاهی دارم، از متن بنیادی هم گاهی بهره گرفته‌ام.

وی گفت: این کتاب در چهار دفتر سامان داده شده است و اگر با نگاهی فراخ به کتاب بنگریم، می‌توانیم آن را دیوان هوراس به شمار بیاوریم؛ زیرا آن‌چه که از نام آن برمی‌آید‌، این کتاب سروده‌های جداگانه‌ای را دربر دارد که هوراس آن‌ها را در زمان‌های گوناگون و به انگیز‌ه‌های گوناگون سروده است.

وی افزود: پاره‌ای از این سروده‌ها بلند و پاره‌ای دیگر کوتاه هستند.

کزازی گفت: پیشینه‌ی این سروده‌ها با انگیزه‌های تاریخی در پیوست آمده است، برای مثال، بارها هوراس در این شعرها از سزار آگوست که از پادشاهان نام‌دار روم بوده، به ستایش یاد کرده است، گاه نیز در این چامه‌ها بازتاب‌هایی از زندگانی این سخنور و پیوندهایی را که با دوستان و پیرامونیان خود داشته است‌، می‌بینیم.

وی تصریح کرد: بنده دیباچه ای در این کتاب آورده ام که به زندگی شاعر و شیوه ادب روم باستان و اروپا در آن پرداخته شده است.

استاد زبان و ادب فارسی گفت: این کتاب نخستین برگردان فارسی اشعار هوراس است.

وی افزود: پیش از این سروده هایی از هوراس در باختر زمین در دبیرستان ها به دانش آموزان درس گفته می شده است.

کزازی ادامه داد: آثار هوراس در دبیرستان های اروپایی و حتی آمریکا نیز تدریس می شود.

استاد زبان و ادب فارسی در پایان هدف از انتشار این کتاب را شناساندن هوراس به دانشجویان و پژوهشگران ادبی دانست و گفت: هوراس در ایران چندان شناخته شده نبود و من به فکر برگرداندن فارسی این اثر افتادم تا آن را به فارسی زبانان بشناسانم.