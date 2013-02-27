جزئیات کامل لایحه بودجه سال 92 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی خلاصه بودجه کل کشور در سال 92 که صبح امروز توسط معاون رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است نشان می دهد که دولت در سال آینده در بخش درآمدها 919950517 میلیون ریال برای منابع و 1215046552 میلیون ریال نیز برای مصارف پیش بینی کرده است.

همچنین در بخش درآمدها از واگذاری دارایی های سرمایه ای مبلغ 673706700 میلیون ریال و در بخش واگذاری دارایی های مالی به عنوان منابع درآمدی 74987636 میلیون ریال درآمد پیش بینی شده است.

جمع منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1668644853 میلیون ریال است و در بخش مصارف نیز تملک دارایی های سرمایه ای به میزان 372718012 میلیون ریال و تملک دارایی های مالی نیز به مبلغ 80880289 میلیون ریال و جمعا به میزان 1668644853 میلیون ریال به عنوان جمع مصارف عمومی پیش بینی شد.

در بخش درآمدهای اختصاصی دولت 252046092 میلیون ریال و در منابع بودجه عمومی دولت 1920690945 میلیون ریال منابع پیش بینی شد و از محل درآمدهای اختصاصی دولت به میزان 252046092 میلیون ریال و مصارف بودجه عمومی دولت نیز 1920690945 میلیون ریال پیش بینی شده است.

منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها به میزان 5852642932 میلیون ریال و سرجمع 7773333877 میلیون ریال منابع دیده شده است و در بخش مصارف بودجه عمومی دولت 1920690945 میلیون ریال و مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها 5852642932 میلیون ریال و سرجمع 7773533333887 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در بخش منابع 468063929 میلیون ریال به عنوان کسر ارقامی که دوباره منظور شده است دیده شده و در بخش مصارف نیز این رقم 468063929 میلیون ریال پیش بینی شد.

به صورت کلی منابع بودجه کل کشور در لایحه سال آینده 7305269948 میلیون ریال و مصارف بودجه کل کشور نیز 7305269948 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در بخش درآمدها، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه پیش بینی شده و در بخش هزینه ها جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، هزینه های اموال و دارایی، یارانه، کمک های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه ها دیده شده است.

در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول دیده شده است.

یک بخش از لایحه بودجه سال آینده مربوط به تملک دارای های سرمایه ای از جمله ماشین آلات و تجهیزات، اقلام گرانبها، زمین و استفاده از موجودی اموال یده شده است.

واگذاری دارایی های مالی و تملک دارایی های مالی هم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که در برخی موارد به منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی و اعتبارات موضوع واگذاری سهام اشاره دارد.