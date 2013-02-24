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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

نتانیاهو با پیشنهاد وزیر جنگ خود مخالفت کرد

نتانیاهو با پیشنهاد وزیر جنگ خود مخالفت کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد وزیر جنگ خود درباره عذر خواهی رسمی از ترکیه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی طرح "ایهود باراک" وزیر جنگ مستعفی خودرا در خصوص عذرخواهی این رژیم از ترکیه رد کرد.

به نوشته رسانه های صهیونیستی به نقل از منابع وزارت خارجه ایهود باراک به نخست وزیر این کشور پیشنهاد کرده بود از دوره انتقالی بعد از انتخابات برای بهبود روابط این رژِیم با ترکیه استفاده کند که این درخواست وی با مخالفت نخست وزیر مواجه شده است.

بنا بر این طرح ایهود باراک پیشنهاد کرده بود خود او که در حال ترک عرصه سیاست است در این دوران باقی مانده شخصا از ترکیه به خاطر حمله کماندوهای این رژیم به کشتی مرمره عذرخواهی کند و تمامی انتقادها و واکنش ها را در این خصوص به عهده بگیرد

گفتنی است در جریان حمله کماندوهای رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک های بشر دوستانه برای مردم غزه در سال 2010 تعدادی از اتباع ترکیه کشته شدند .

 

 

 

 

کد مطلب 2005408

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