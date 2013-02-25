به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شافعی در حاشیه همایش تعالی سازمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر در هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، اظهارداشت: احتمال تغییر مدیر عامل این گروه خودروسازی وجود دارد.
شافعی افزود: طبق قانون، هیات مدیره جدید سایپا میتواند در صورت نیاز، فرد دیگری را به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب کند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال تغییر مدیر عامل ایران خودرو نیز وجود دارد؟ گفت: قرار است جلسه هیات مدیره گروه خودروسازی ایران خودرو هم برگزار شود که بر این اساس ، ممکن است در صورت نیاز، تغییراتی نیز در این شرکت رقم بخورد.
محمود احمدینژاد، رئيس جمهور شنبه شب با انتقاد از قیمتهای فعلی خودرو در بازار، از مسئولان مربوطه درخواست کرد تا قیمتها را به حالت تعادلی بازگردانند، بر همین اساس مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دستور بازنگری در قیمت خودرو را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صادر کرده است.
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