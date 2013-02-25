  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

احتمال تغییر مدیران غول‌های خودروسازی ایران

احتمال تغییر مدیران غول‌های خودروسازی ایران

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: احتمال تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شافعی در حاشیه همایش تعالی سازمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر در هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، اظهارداشت: احتمال تغییر مدیر عامل این گروه خودروسازی وجود دارد.

شافعی افزود: طبق قانون، هیات مدیره جدید سایپا می‌تواند در صورت نیاز، فرد دیگری را به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال تغییر مدیر عامل ایران خودرو نیز وجود دارد؟ گفت: قرار است جلسه هیات مدیره گروه خودروسازی ایران خودرو هم برگزار شود که بر این اساس ، ممکن است در صورت نیاز، تغییراتی نیز در این شرکت رقم بخورد.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور شنبه شب با انتقاد از قیمت‌های فعلی خودرو در بازار، از مسئولان مربوطه درخواست کرد تا قیمتها را به حالت تعادلی بازگردانند، بر همین اساس مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دستور بازنگری در قیمت خودرو را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صادر کرده است.

 

کد مطلب 2005935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها