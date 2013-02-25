شهرداری گرگان در بندرامام شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه تیم پتروشیمی بندرامام در دیدار خانگی به مصاف شهرداری گرگان رفت و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 96 بر 68 شکست دهد. این نخستین دیدار دو تیم در این مرحله از رقابت‌ها بود.

پیش از این دیدار نیز تیم مهرام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی مقابل فولاد ماهان صاحب برتری شد. جالب اینکه مهرام نیز مانند پتروشیمی بندرامام با کسب 96 امتیاز در مقابل 89 امتیازی که فولاد ماهان کسب کرد، به برتری دست یافت.

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز سه شنبه با برگزاری دیدارهای دوم پیگیری می‌‍شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

سه شنبه 91/12/8

* مهرام تهران - فولاد ماهان اصفهان (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)