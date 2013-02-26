طرح پایش آبزیان در سراسر کشور آغاز می شود/نتایج مثبت پایش بیماری طیور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن دستور ظهر سه شنبه در نشست مشترک خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد: این طرح به جهت شناسایی و کنترل بیماری های آبزیان و ارائه خدمات پیشگیری و درمانی است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در حوزه دام سنگین و سبک از چند سال قبل آغاز به کار کرده است، اضافه کرد: از سال گذشته نیز طرح پایش بیماری های طیور در 12 استان کشور به طور موفقیت آمیزی اجرا شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: امسال با اجرای سراسری طرح پایش آمفولانزای فوق حاد طیور در دو فاز واحدهای صنعتی و مرغ های روستایی یا طیور بومی در 31 استان کشور اجرا شد.

به گفته دستور اجرای سراسری این طرح در 17 هزار نمونه واحد صنعتی و 33 هزار نمونه طیور بومی با نتایج مثبتی همراه بوده و حتی یک مورد بیماری مشاهده نشده است.

کاهش 30 درصدی کانونهای بیماری تب برفکی

وی ادامه داد: در راستای شناسایی بیماری های استراتژیک دام، بیماری تب برفکی با انجام واکسیناسیون بیش از 22 میلیون مورد در دام سنگین و سبک کنترل شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی بیان داشت: این مهم موجب کاهش 30 درصدی کانونهای بیماری تب برفکی در سطح کشور شده است.

این مسئول با بیان اینکه تلاش می شود حجم قرنطینه های بهداشتی نیز کاهش یابد، یادآور شد: ضروری است برای کنترل بیماری هایی از این دست تشکلهای مربوطه و خود دامداران همکاری لازم را با دامپزشکی داشته باشند.

پرداخت غرامت 40 میلیارد ریالی برای لاشه های ضبط شده

دستور در خصوص مهار بیماری سل متذکر شد: این بیماری، بیماری مشترک انسان و دام است که مقابله با آن جزو برنامه های سالانه دامپزشکی است.

وی با تاکید به اینکه مبنا در مهار این بیماری تست و کشتار است، اضافه کرد: در سال بیش از یک میلیون تست از دام گاو انجام شده و در صورت مشاهده موارد مثبت دام برای کشتار و ضبط لاشه به کشتارگاه منتقل می شود.

به گفته این مسئول دامپزشکی موظف است 75 درصد قیمت گوشت لاشه را به عنوان غرامت به دامدار بپردازد.

دستور با بیان اینکه در هشت ماهه اول سال جاری نزدیک به 9 هزار تن فراورده های دامی ضبط شده در کشور داشتیم، عنوان کرد: سالانه بالغ بر 40 میلیارد ریال به منظور غرامت لاشه دام ضبط شده پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: از 400 میلیون قطعه مرغ گوشتی کمتر از یک درصد و حدود سه میلیون قطعه به دلیل بیماری ضبط شده است.

به گفته رئیس دامپزشکی کشور در حال حاضر 10 هزار پرونده قضایی در خصوص کشتارهای غیر مجازدام نیز در دست بررسی است.

دستور در خصوص شائبه آلوده بودن گوشت وارداتی از کشور برزیل به جنون گاوی گفت: این موضوع در یکی از ایالتهای جنوبی برزیل مشاهده شده بود که به محض دریافت اطلاعات خرید گوشت از تمامی کشتارگاههای این ایالت به حالت تعلیق درآمد.

وی با بیان اینکه کشور برزیل از سازمان بهداشت جهانی در خصوص بیماری جنون گاوی قابل اقماض شناخته شده است، ادامه داد: حجم گوشت خریداری شده ایران از این کشور قابل توجه است و به همین دلیل مذاکرات جامعی با هیئت دامپزشکی این کشور انجام شده است.

به گفته این مسئول در حال حاضر خرید گوشت از کشتارگاههای مضنون به آلودگی متوقف شده و گوشت وارداتی این کشور سلامت کامل را دارا است.

وی در خصوص عرضه گوشت منجمد نزدیک به تاریخ انقضا با رد این موضوع تصریح کرد: علت تاخیر در عرضه گوشت به دلیل تاخیر در نقل و انتقالات و تبدیل ارز است و در حال حاضر گوشت نزدیک به تاریخ انقضا در بازار نداریم.

50 واحد کشتارگاه صنعتی احداث می شود

رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه در خصوص تبدیل کشتارگاههای سنتی به صنعتی برای افزایش بهداشت کشتار گوشت، افزود: در حال حاضر 50 واحد کشتارگاه صنعتی در سطح کشور توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 64 کشتارگاه صنعتی و 350 واحد سنتی دام در سطح کشور موجود است، اضافه کرد: اکثر کشتارگاهای سنتی در اختیار شهرداری ها است که در نظر داریم برای کاهش تعداد آن کشتارگاههای صنعتی و مکانیزه را افزایش دهیم.

دستور با تاکید به اهمیت تراکنش کشتارگاهها، متذکر شد: ضروری است کشتارگاهها متناسب با نیاز گوشتی یک منطقه و در مکان مناسبی دایر شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی 220 کشتارگاه طیور موجود در کشور صنعتی است، بیان داشت: در سالهای اخیر حجم کشتارگاههای سنتی در راستای اجرای طرح ساماندهی کشتارگاهها 45 درصد کاهش یافته است.

آزمایشگاه مرجع زنبور عسل در اردبیل ایجاد می شود

دستور مهمترین اقدام حمایتی از دامپزشکی استان را ایجاد آزمایشگاه مرجع زنبور عسل در این استان خواند و تاکید کرد: استان اردبیل از قطبهای تولید زنبور عسل کشور است و در همین راستا دامپزشکی در نظر دارد برنامه های پژوهشی و حمایتی خود را در این حوزه متمرکز کند.

به گفته این مسئول این آزمایشگاه در شرف ساخت بوده و پیش بینی می شود تا سال آینده به بهره برداری برسد.