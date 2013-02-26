ورودی های شهر کرمان ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقهچهار کرمان، از لکهگیری آسفالت معابر سطح منطقهی چهار خبر داد و گفت: این عملیات همراه با تنظیف کوچهها و معابر، در قالب طرح پاکسازی 137 در حال انجام است.
علی خدادادی لایروبی جویهای سطح منطقه را از دیگر فعالیتهای در دست اقدام این منطقه دانست و گفت: به منظور بهسازی معابر و تسهیل در امر تردد خودروهای عبوری ـ عملیات لکهگیری آسفالت معابر در حال اجراست.
وی با بیان این که اجرای آسفالت از درخواستهای همیشگی شهروندان است؛ گفت: لکهگیری و بهبود وضعیت معابر در ارتقای خدماترسانی به شهروندان نقش بسزایی دارد.
خدادادی خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و لزوم هماهنگی و برنامهریزی در جهت بهبود کیفیت و سیما و منظر شهری، ترمیم و لکهگیری آسفالت معابر، امری مهم و ضروری است.
ساماندهی ورودی جاده ماهان
شهردار منطقهچهار کرمان، از ساماندهی ورودی جادهی ماهان به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز خبر داد.
علی خدادادی گفت: اجرای طرحهای عمرانی با هدف ساماندهی ورودیهای شهر، امری بسیار ضروری است.
وی با بیان این که ساماندهی ورودی جادهی ماهان و بهبود عبور و مرور نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد؛ گفت: ورودیهای شهر با توجه به آمار بالای تردد باید متناسب با شان و جایگاه شهر باشند.
خدادادی با بیان این که ایمنسازی، زیباسازی، بهسازی و تامین زیرساختهای مناسب شهری از جمله اهداف اجرای این اقدامات هستند؛ گفت: ساماندهی ورودی جادهی ماهان شامل جدولگذاری، احداث فضای سبز و آبنما میباشد که هماکنون در دست انجام است.
نورپردازی طاق های ورودی میدان توحید
شهردار منطقهیک کرمان، از اجرای عملیات نورپردازی طاقهای ورودی میدان توحید از سمت خیابان قدس خبر داد.
علی سعیدی هدف از نورپردازی طاقهای ورودی میدان توحید را زیباسازی و تامین روشنایی این منطقه عنوان کرد.
وی در ادامه از رنگآمیزی جدولها و بنماهای سطح منطقهی یک در قالب طرح 137 خبر داد و افزود: این امر با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و فصل بهار در سطح منطقهی یک در حال انجام است.
سعیدی ادامه داد: بر این اساس، رنگآمیزی حوضها و آبنماهای موجود در میدان توحید و میدان گنجعلیخان انجام شده و در حال حاضر رنگآمیزی قسمتی از جدولهای میدان شورا نیز در حال انجام است.
وی همچنین از اجرای عملیات رنگآمیزی المانهای موجود در سطح منطقهی یک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر رنگآمیزی المانهای موجود در میدان توحید در حال انجام است که پس از اتمام رنگآمیزی این المان، کار رنگآمیزی المانهای میدان بسیج، شهدا و سایر المانهای سطح منطقه یک انجام خواهد شد.
نصب المان شهیدان سلیمانی در ضلع شمالی میدان شورا
شهردار منطقهیک کرمان، از نصب المان شهیدان « سلیمانی» در مثلثی (لچکی) جدید الاحداث ضلع شمالی میدان شورا خبر داد.
علی سعیدی افزود: عملیات جدولگذاری و رنگآمیزی مثلثی ضلع شمالی میدان شورا توسط نیروهای شهرداری منطقهی یک اجرا شد و عملیات لولهگذاری، شنریزی، کاشت نهال و گل و گیاه انجام گردید.
وی هدف از نصب المان شهیدان "سلیمانی" در ضلع شمالی میدان شورا که یکی از شهدای گرانقدر بسیج عشایری بوده است را گرامیداشت یاد و خاطرهشهدا عزیز و فداکار دوران دفاع مقدس ذکر کرد.
سعیدی همچنین از کاشت گل و گیاه و درختچه در سطح منطقهی یک خبر داد و افزود: با اتمام عملیات اصلاح هندسی مثلثیهای واقع در سهراه بلال، تقاطع سجادیه و چهارراه ابوحامد، کاشت گل و گیاه در این مناطق و در بزرگراههای آیتالله خامنهای، چهارراه گنبد جبلیه، چهارراه بهار و فاز دوم پارک انقلاب با مشارکت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری انجام شد.
اتمام ساماندهی بلوار باقدرت غربی
شهردار منطقه سه با اعلام مطلب فوق افزود: جداول رفیوژ وسط بلوار باقدرت غربی که به مرور زمان دچار فرسودگی شده بودند، تعویض و ساماندهی شد.
محمد پوراسماعیلی در ادامه با اشاره به مشکلات ترافیکی ایجاد شده در بلوار باقدرت خاطرنشان کرد: برای روان شدن ترافیک، بریدگی تقاطع خیابان مالک اشتر جنوبی در این بلوار مسدود شد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل بهار و افزایش استفاده از بوستان ها و فضاهای سبز در ایام نوروز، خاطرنشان کرد: به همین دلیل رنگ آمیزی و زیبا سازی پارک ها در ماه های پایانی هر سال در دستور کار قرار می گیرد.
شهردار منطقه سه در پایان از شستشوی جداول ترمینال مسافربری واقع در بلوار قدس جهت آماده سازی برای رنگ آمیزی و زیبا سازی خبر داد و تصریح کرد: بوستان مسافر در ورودی شهر کرمان رنگ آمیزی شده و تا پایان ماه جاری کلیه فضاهای سبز و بوستان های واقع در این منطقه زیباسازی خواهند شد.
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