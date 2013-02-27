به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی در نشست خبری ظهر امروز که در محل سازمان لیگ برگزار شد در مورد غیبت نفرات کلیدی اش ضمن بیان مطلب فوق گفت: ابراهیم صادقی بازیکنی کم نظیر و متعصب است که متاسفانه در عرصه ملی به حقش نرسید اما در نبود او نفرات هم با تجربه و هم جوان داریم که به امید خدا با شخصیت و تجربه ای که دارند در این بازی با انگیزه به میدان می روند.

وی با بیان اینکه در غیاب صادقی، سبحانی، غلام نژاد و کاوه رضایی، فردا سکوی پرتاب خوبی برای بازیکنان جوان تیمش است، ادامه داد: از ابتدای فصل در هر بازی چند بازیکنمان نبوده اند اما در این شرایط هم توانسته ایم بازی خودمان را انجام بدهیم.

سرمربی تیم سایپا در مورد غیبت مربیان و بازیکنان اصلی پرسولیس دیدار یادآور شد: من به غایبات تیم حریف کاری ندارم و در آنالیز نیز روی آنها توجه نمی کنم و تمرکزم را روی تیم متمرکز می کنم.

وی در مورد نوسانات تیم سایپا گفت: در نیم فصل اول بهترین نتیجه را در چند سال اخیر گرفتیم ولی با شما موافقم که در نیم فصل دوم نوسان داشتیم و از نظر نتیجه انتظارات را برآورده نکرد. تفاوت جوانان با بازیکنان با تجربه این است که از حداقل فرصت حداکثر بهره را می برند. اما باید برای عملکرد بهتر جوانان در تیم بیشتر صرف کرد.

تقوی با اشاره به اینکه این آخرین فرصت برای جوانان تیمش است تا کیفیت لازم و در خور شانشان را ارائه داده و نباید به راحتی این فرصت را از دست بدهند یادآور شد: در تیم سایپا فرصتی ایجاد شده تا جوانان خودشان را نشان دهند. خودم عاشق فرصت دادن به جوانان هستم. اما تنها نگرانی ام این است که آنها باید قدر لحظات را بدانند.

سرمربی سایپا اضافه کرد: اگر عملکرد تیم سایپا از نظر نتیجه مانند عملکرد فنی اش بود امروز جایگاه بهتری داشتیم. قطعا با برنامه شخصی که برای تیم داشتم فاصله داریم و این تنها عامل ناراحتی ام است. البته امروز از لحاظ جایگاه نسبت به فصل قبل بهتر هستیم هر چند این موضوع قانعم نمی کنم.

وی اضافه کرد: امروز شاهدم انگیزه، تلاش و میل خواستن بین جوانان و بازیکنان با تجربه تیم دیده می شود البته قول داده ام در خصوص مواردی که به تیم لطماتی وارد می کند صحبت نکنم. زیرا باید یاد بگیریم که تحمل کنیم.

مجتبی تقوی در مورد اینکه آیا این مسائل بحث و مسائل داوری است تصریح کرد: شما در این فصل هیچ وقت ندیدید داوری به من تذکر بدهد. چون در هنگام بازی به آنها بی احترامی نمی کنم و یا به خاطر اشتباهاتشان در بازی وقفه ایجاد نمی کنیم. بر خلاف بعضی ها که تنها زبانی به داور احترام می گذارند نه در عمل. اگر هم در خصوص داوری صحتب می کنم تنها به سئوال شماها که نمایندگان مردم هستید و من موظف به جواب دادن به آنها هستیم پاسخ می دهم.

وی با بیان اینکه تحمل سختی ها و احترام به داور و تیم مقابل باور تربیتیش و باشگاه سایپا است، تصریح کرد: متاسفانه جایگاه سایپا به اندازه پیشرفتش نیست. البته ما هنوز 7 هفته زمان داریم تا شرایط را بهتر کنیم.

سرمربی سایپا در پایان با اشاره به اینکه نفرات با تجربه این تیم مهمترین ابزار برای انتقال تجربه، دانش و یادگیری سریع هستند، گفت: جوانان فرصت دارند تا بهتر شوند همانگونه که ما شاهد هستیم در کنار رحمان احمدی 5 - 4 جوان نیز نظر جلال بشرزاد که بهترین و تنها مدرس دروازه بانی آسیا در ایران است تمرین می کند تا پیشرفت کند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سایپا در هفته بیست و هشتم دوازدهیمن دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 17:20 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.