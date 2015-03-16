به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاووش اغلو» وزیر خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات اخیر جان کری، همتای آمریکایی خود که گفته بود در نهایت باید با بشار اسد وارد مذاکره شویم، گفت: این سخنان برای ما تعجب‌آور است و آن را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضع آنکارا در قبال بشار اسد همچنان به قوت خود باقی است و تغییری نکرده است، افزود: آنکارا همچنان خواستار کناره‌گیری بشار اسد از قدرت است.

وزیر خارجه ترکیه مدعی شد: بشار اسد، عامل بحران کنونی سوریه است و به همین دلیل مشروعیت خود را از دست داده است.

چاووش اغلو در پایان سخنان خود گفت: چیزی وجود ندارد که بخاطر آن با اسد مذاکره کنیم، اکنون باید به فکر تشکیل دولت انتقالی در سوریه باشیم.