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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

اجرای طرح حمل و نقل مسافران نوروزی از 24 اسفند

اجرای طرح حمل و نقل مسافران نوروزی از 24 اسفند

رئیس ستاد مرکزی سفرهای کشور خبر داد: طرح جابه جایی مسافران نوروزی از سوی وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، به عنوان یکی از معاونت های اصلی ستاد مرکزی سفرهای کشور، از تاریخ 24 اسفند ماه تا 16 فروردین ماه سال آینده به اجرا در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر جهانیان با بیان اینکه هم اکنون طرح افرایش ایمنی و حمل و نقل مسافران نوروز 92 به ادارات کل تابعه ابلاغ شده است؛ اظهارداشت: پیش فروش بلیت، تامین ناوگان مورد نیاز، نظارت بر سطح خدمات، جمع آوری و ارسال آمار و اطلاعات حمل و نقل مسافر، هماهنگی با دستگاه های مرتبط و افزایش ایمنی در قالب طرحی جامع در سراسر کشور به اجرا در می آید.

رییس ستاد مرکزی سفرهای کشور در ادامه با اشاره به سایر ابعاد این طرح خاطر نشان کرد: تداوم فعالیت مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین در ایام تعطیلات نوروز، اعمال مدیریت سرعت در طول راه ها، نظارت جامع بر شرکت های مسافربری، کنترل نرخ بلیت های پیش فروش، شناسایی و بررسی مسیرهای بحرانی، اطلاع رسانی سامانه پیام کوتاه 3000143 جهت برقراری ارتباط با مسافرین و اطلاع رسانی لازم، بخش دیگری از زوایای این طرح در راستای تامین رفاه و امنیت گردشگران نوروز 92 به شمار می آید.
 

کد مطلب 2009168

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