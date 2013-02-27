ورود سازمان تعزیرات به بازرسی از آژانسهای گردشگری/ متخلفین نقره داغ می شوند

مرتضی شریفی به خبرنگار مهر گفت: تورهای گردشگری نباید برای نوروز افزایش نرخ داشته باشد که در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

وی گفت: تا کنون هتلها برای ایام عید افزایش قیمت نداشته اند و نرخ اتاق برای نوروز امسال همانند سال گذشته است تنها تغییر نرخ در ایرلاینها، ترانسفر و بلیت های هوایی بوده است با این وجود ایرلاین ها تخفیفهایی را به گروهای گردشگری می دهند. همچنین بسیاری از تورهای گردشگری هوایی انجام نمی شود که شاهد افزایش نرخ زیادی در سفرها باشیم.

شریفی تصریح کرد: یکی از شاخص های بازرسی گران فروشی است که سازمان میراث فرهنگی در صورت مشاهده با آژانسدار برخورد می کند اما از آنجا که تا کنون از ظرفیت سازمان تعزیرات حکومتی استفاده نکرده بودیم امسال قصد داریم تا گشتهای مشترکی را با این سازمان برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه گشتهای مشترک میراث و تعزیرات در هفته جاری آغاز می شود افزود: سازمان میراث فرهنگی براساس آیین نامه تخلفات با آژانسهای متخلف برخورد می کند، اما سازمان تعزیرات حکومتی نیز با عاملان کم فروشی و گران فروشی براساس قانون خود اعمال نظر خواهد کرد. بنابراین ممکن است آژانس متخلف از طرف سازمان میراث فرهنگی تعلیق شود و سازمان تعزیرات حکومتی نیز همان آژانس را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کند.