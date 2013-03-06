به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات تورهای گردشگری داخلی و خارجی ویژه نوروز در ایام نزدیک به عید از هر طرف به سمت گردشگران ایرانی هجوم می آورند تورهایی که قیمت شان لحظه ای تغییر می کند این وضعیت بیشتر برای تورهای گردشگری خارجی به دلیل نرخ ارز بیشتر صدق می کند.

طبق آنچه در تبلیغات مربوط به تورهای گردشگری خارجی آژانسهای مسافرتی آمده است نرخ اقامت در هتلهای سه ستاره دوبی که جزو بیشترین شهرهای جذب کننده گردشگران ایرانی است اکنون یک هزار و 200 تومان به اضافه یک هزار و 365 درهم قیمت دارد.

اما اقامت در این شهر آن هم در هتل سه ستاره برای ایرانیان یک میلیون و 200 هزار تومان و یک هزار و 600 درهم است که خدمات آن شامل صبحانه، ناهار، بلیت پرواز داخلی، ویزا، ترانسفر و گشت شهری است.

پس از دوبی، آنتالیای ترکیه نیز در ایام نوروز طرفداران ایرانی زیادی دارد که این تورها نیز در ایام عید برای یک هفته دو میلیون و 250 هزار تومان نرخ دارد.

اما در این بین گرانترین نرخ تورهای خارجی متعلق به برزیل است که بابت 11 روز اقامت در ریودوژانیرو و آبشار ایگوا باید گردشگر ایرانی 8 میلیون و 870 هزار تومان داشته باشد و در کنارش دو هزار و 600 یورو نیز بپردازد.

همچنین تور فرانسه نیز با پرواز داخلی دو میلیون و 800 هزار تومان و یک هزار و 800 یورو فروخته می شود اما با پرواز خارجی حدود یک هزار و 580 یورو و چهار میلیون تومان قیمت دارد.

سفر به هندوستان به مدت هشت روز آن هم اقامت در هتل های 5 و 4 ستاره بمبئی و گوا یک هزار و 350 دلار به علاوه یک میلیون و 900 هزار تومان نرخ دارد و تور سفر به چین نیز با همین مدت زمان و اقامت در شانگهای و یپن، یک هزار و 300 دلار و چهار میلیون و 500 هزار تومان فروخته می شود.

تور گردشگری به مقصد مالزی برای 8 شب اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره در کوالالامپور و سنگاپور، تقریبا دو هزار دلار به علاوه سه میلیون و 650 هزار تومان هزینه دارد. با این حال بابت هفت شب اقامت در هتلهای 5 ستاره قبرس باید 370 دلار و یک میلیون و 200 هزار تومان پرداخت شود.

در همه این تورها که اغلب اقامت در هتل 5 و 4 ستاره است، صبحانه توسط هتل به مسافر داده می شود اما خدماتی مانند ناهار و شام و ترانسفر نیز بستگی به درخواست گردشگر دارد که در آن صورت می تواند هزینه آنها را به نرخ تور اضافه کند.

با این حال آژانسهای مسافرتی از گردشگر می خواهند برای تعیین نرخ دقیق تور به آژانسها مراجعه کنند چون تبلیغات آنها برای تور با قیمت تمام شده تور درآخرین لحظات سفر تغییر می کند.

2500000 تومان برای سه روز سفر یک خانواده به شیراز/ کیش 4400000 تومان

این وضعیت برای تورهای گردشگری داخلی نیز صدق می کند اما با درجه اهمیت کمتر. با این وجود در ایام نوروز مقاصدی مانند شیراز، مشهد، اصفهان، یزد و قشم به ترتیب استقبال بیشتری می شود اما از آنجا که بلیت پروازهای داخلی نیز در چند ماه گذشته افزایش چشم گیری داشته است این تورها نیز مانند تورهای خارجی افزایش نرخ داشته اند با این حال دفاتر خدمات مسافرتی که این ایام بهترین فرصت آنها برای فروش تور و درآمدزایی است، نرخ تورها را افزایش داده اند و این امر در بین آنها معمولی و طبیعی است.

به همین دلیل تور هوایی، سه روزه شیراز آن هم اقامت در هتل 3 تا 5 ستاره از 500 تا 800 هزارتومان نرخ دارد که در آن علاوه بر صبحانه یک گشت شهری نیز داده خواهد شد.

تور اصفهان هم که یکی دیگر از مقاصد گردشگری داخلی است اکنون برای سفرهای زمینی بابت سه شب در هتل 3 تا 5 ستاره 400 تا 650 هزار تومان نرخ دارد اما اگر قرار باشد با هواپیما سفر کرد حدود 150 هزار تومان دیگر به این تور افزوده می شود.

تور یزد نیز اکنون از 450 تا 500 هزار تومان بابت اقامت سه شبه نرخ دارد و تور چهار روزه و هوایی آن 680 هزار تومان شده است.

تور جزیره که گرانترین تورهای گردشگری نوروز به حساب می آیند متعلق به کیش است که اکنون برای اقامت در هتل 5 ستاره آن، یک گردشگر باید یک میلیون و 200 هزار تومان بپردازد اما اقامت در هتل سه ستاره آن نیز با همین مدت زمان از 700 هزار تومان قیمت دارد.

نرخ تور هوایی قشم هم بابت سه شب اقامت در هتل سه ستاره، یک وعده شام و یک گشت شهری از 760 هزار تومان به بالاست.

در میان گرانی نرخ تورهای گردشگری، محمد شریف ملک زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد کرده است که ایرانیان در ایام نوروز به صورت خانوادگی و با استفاده از تور سفر کنند تا هزینه سفرشان سرشکن شود. با این حساب اگر تنها در تورهای گردشگری داخلی یک بررسی اجمالی شود نشان می دهد که یک خانواده 4 نفره برای سفر سه روزه به شیراز آن هم با تور باید دو میلیون وچهار صد هزارتومان بپردازد تا بتواند بهترین خدمات را از آژانسهای گردشگری بگیرد تور کیش نیز اکنون برای یک خانواده چهار نفره حدود چهار میلیون و500 هزار تومان هزینه خواهد داشت. آن هم در زمانی که هزینه زندگی روزمره برای مردم بالا رفته و آنها باید بودجه ای گزاف و بلا استفاده را برای سفرهای خود در نظر گرفته باشند.

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گزارش از فاطیما کریمی