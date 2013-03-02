بانوان نقش محوری در تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی برعهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در نشست هم اندیشی مشاوران و مسئولان امور بانوان دستگاه های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اینکه بانوان بیش از نیمی جمعیت کشور را تشکیل می دهند برنامه ریزی مناسب و منسجم برای استفاده از توانایی ها و ظرفیت های آنها برای تسریع در آهنگ توسعه کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: بانوان متعهد ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب و به ویژه دوران هشت سال دفاع مقدس همسو و همراه و حتی در بعضی از موارد پیشرو تر از مردان وارد عرصه های گوناگون خدمت رسانی به جامعه شده اند.

استاندار کردستان ادامه داد: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی باید با فراهم کردن شرایط مناسب و افزایش شاخص های تندرستی و سلامت در محیط های اداری باید از توانایی های بالقوه بانوان به عنوان پشتوانه عظیم انسانی انقلاب نهایت استفاده را به عمل آورند.

شهبازی بر حمایت از بانوان کارآفرین سرپرست خانوار استان در قالب طرح های حمایتی حوزه اشتغال های زودبازده در سطح شهرها و روستاها تاکید و خواستار حضور موثر تر بانوان خلاق و کارآفرین در مسیر توسعه استان شد.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی و نیز مشاوران امور بانوان دستگاه های استان خواست تا خدمت رسانی صادقانه به مردم و ارباب رجوع را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

استاندار کردستان به تحقق سهمیه استخدامی استان اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به مصوبات دولت در جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان در سال جاری با برگزاری آزمون استخدامی مراحل جذب بیش از هزار نفر آغاز شده است.

شهبازی بیان کرد: به منظور استفاده بهتر از توانمندی های بانوان شاغل در ادارات و دستگاه های مختلف اجرایی استان طی چند سال اخیر سعی شده است امور مدیریتی برخی دستگاه های اجرایی نیز به بانوان فعال و توانمند استان واگذار شود و این روند نیز همچنان تداوم خواهد داشت.

استاندار کردستان در پایان بر تسهیل امور برای فعالیت بانوان در دستگاه های اجرایی، ایجاد پارک بانوان در شهرهای مختلف استان و ارتقای جایگاه مشاوران و مسئولان امور بانوان فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.