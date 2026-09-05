سقوط جنگنده «اف-۴ فانتوم» نیروی هوایی یونان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام نیروی هوایی یونان به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که امروز شنبه، یک فروند جنگنده «اف-۴ فانتوم» متعلق به این کشور حین برگزاری یک نمایش هوایی در فرودگاه «تاناگرا» در نزدیکی آتن سقوط کرد.

تصاویر ویدئویی منتشرشده توسط شبکه دولتی «ای‌آرتی» (ERT) که نخستین گزارش‌ دهنده این حادثه بود، ستونی از دود سیاه را نشان می‌ دهد که از فاصله‌ چند صد متری محل حضور تماشاگران نمایش هوایی به هوا برخاسته است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ۲ بالگرد نیز در محل حادثه مشغول مهار آتش هستند.

این مقام مسئول اظهار داشت که هنوز از سرنوشت خلبانان اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست که آیا کسی از میان جمعیت تماشاگران دچار آسیب شده است یا خیر.

وی افزود: عملیات جستجو و نجات در جریان است.

به گزارش شبکه «ای‌آرتی»، بلندگوهای پایگاه هوایی از مردم درخواست کرد تا محل حادثه را ترک کنند.